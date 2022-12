Avatar - The Way of Water fährt mehr als eine Milliarde an der Kinokasse ein

Teilen

Avatar - The Way of Water © 20th Century Studios/Walt Disney

Zwei Dinge sind wohl unaufhaltsam: Der Weg des Wassers und James Camerons Erfolg am Box Office. Nun hat der zweite Avatar-Film die Milliarde am Box Office geknackt und das in nur 14 Tagen. Sehr wahrscheinlich folgen noch weitere Rekorde für 2022.

James Camerons Film „Avatar: The Way of Water“ (hier zur Kritik) hat am Dienstag offiziell die Milliardengrenze am Box Office überwunden. Das hat lediglich 14 Tage gedauert und ist somit ein Rekord des Jahres. Die Schallmauer hat 2022 nur „Top Gun: Maverick“ noch geschafft und beispielsweise keiner der Marvel-Filme des Jahres. Der Ende 2021 veröffentlichte Sony- und Marvel-Streifen „Spider-Man: No Way Home“ schaffte zuvor 1,9 Milliarden. „Avatar 2“ ist erst der sechste Film, der die Milliarde innerhalb der ersten zwei Wochen des Release gebrochen hat und der vierte Disney-Film, dem dies gelang.

Laut Deadline kamen am Dienstag weitere 50,8 Millionen US-Dollar dazu, sodass die internationale Summe sich auf 712,7 Millionen beläuft.Auf dem US-Markt waren es zu dem Zeitpunkt 317,1 Millionen und weltweit dann 1,029 Milliarde. Wo der Film sich damit in der Bestenliste genau positionieren kann, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)