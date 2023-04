Bilder zum Kennenlernen von Kate Middleton und William in The Crown

Szenenfoto aus der sechsten Staffel von „The Crown“ © Netflix

Die beliebte royale Serie The Crown erreicht in der sechsten Staffel fast schon die Gegenwart. Nun wurden erste Bilder zum Kennenlernen von Kate Middleton und Prinz William veröffentlicht. Wie nah sind die Macher an der echten Vorlage dran?

In der sechsten und zugleich letzten Staffel vom königlichen Netflix-Hit „The Crown“ wird die nächste Generation der britischen Royals im Mittelpunkt stehen. Der Streamingdienst hat erste Bilder zum möglichen künftigen Königspaar, bestehend aus Kate Middleton (Meg Bellamy) und Prince William (Ed McVey) veröffentlicht, die in dieser Staffel schon relativ erwachsen sind und die Universität besuchen. William verliebt sich in seine Kommilitonin und heiratet sie bekanntlich einige Zeit später. Inzwischen haben sie auch schon zwei Kinder im echten Leben und sie den Titel Princess of Wales.

Das verrät Netflix zur neuen Staffel: „The Crown“ startet in ein neues Jahrzehnt und Prinz William besucht die Universität in St Andrew und probiert doch ein möglichst normales Leben zu führen. Kate Middleton aus Berkshire beginnt ebenfalls mit dem Studium. Als das Paar sich auf dem Campus kennenlernt, startet eine neue Romanze und die Zukunft für die Krone beginnt. Die Bilder vom royalen TV-Paar finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)