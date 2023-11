Copserie „Blue Bloods“ mit Tom Selleck abgesetzt

Von: Mario Giglio

Drucken Teilen

Tom Selleck in „Blue Bloods“ © CBS

CBS lässt die Copserie „Blue Bloods“ nach der im Februar 2024 startenden 14. Staffel auslaufen. Der Abschied von Tom Selleck und seinen New Yorker Gendarmen wird zweigeteilt etwas in die Länge gezogen, so dass die letzte Hälfte erst im Herbst nächsten Jahres anläuft.

Die im März bestellte, 14. Staffel von Blue Bloods wird gleichzeitig die letzte sein, heißt es im Serienpolizeireport von Deadline. Sie beginnt mit den ersten zehn von 18 abschließenden Episoden am 16. Februar 2024 zur Midseason. Die zweite Hälfte geht im Herbst kommenden Jahres beim US-Sender CBS auf Sendung, woraufhin sich Tom Selleck endgültig als Commissioner Frank Reagan zur Ruhe setzt.

Amy Reisenbach und David Stapf, die Präsidentin von CBS Entertainment und der Präsident der CBS Studios, im gemeinsamen Statement: „'Blue Bloods' wird für immer ein geliebter Teil des CBS-Vermächtnisses sein. Es beherrschte die Freitagabende mit nie gesehener Dominanz seit seiner Premiere und etablierte sich als Säule unseres Gewinnerprogramms mit einer außerordentlich hingebungsvollen Fanbase.“

Weiter heißt es: „Wir werden dem legendären Leonard Goldberg für immer dankbar sein, dass er diese Markenzeichenserie entwickelt hat, ebenso wie dem großartigen Cast, angeführt von Tom Selleck, den Amerika als Familie annahm, während man als willkommener Gast am Esstisch der Reagans saß. Wir danken auch aufrichtig dem unglaublichen Autoren- und Produktionsteam, geleitet von Executive Producer Kevin Wade für Jahre voller spannender Episoden, während sie dieses abschließende Kapitel vorbereiten, von dem wir erwarten, dass es die bisher befriedigendste Staffel für unser loyales Publikum wird.“

CBS scheint sich nach den Hollywoodstreiks etwas neu sortieren zu wollen, denn das The Big Bang Theory-Spin-off Young Sheldon wurde ebenfalls abgesetzt. „Blue Bloods“ lief noch ziemlich gut für eine so alte Serie und holte in der 13. Staffel 5,9 Millionen Zuschauer:innen im Durchschnitt vor den TV. Dabei wurde ein Rating von 0.38 in der Zielgruppe erlangt. Über 35 Tage und mehrere Plattformen gemessen waren es sogar 11 Millionen. Allerdings hatte man die Serie nur noch nach Gagenkürzungen fortführen wollen, die vor dem Streik mit dem Cast ausgehandelt wurden.

Wo man die Serie „Blue Bloods“ mit Tom Selleck in Deutschland sehen kann, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)