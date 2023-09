Bones - Die Knochenjägerin: Was machen die Darsteller heute?

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Cast der Serie „Bones - Die Knochenjägerin“ © FOX

Im Oktober 2005 ging in den USA eine Serie über eine forensische Anthropologin und einen FBI-Agenten auf Sendung. Über 12 Staffeln lang begeisterte „Bones“ Fans weltweit und tut es bis in die Gegenwart. Dabei lief das Finale schon vor mehr als fünf Jahren. Was machen die Stars von damals heute?

Die Krimiserie „Bones“ erzählt die Geschichte einer besonderen Wissenschaftlerin, sie erzählt mehrere Liebesgeschichten, sie erzählt von einem Team, das unter Hochdruck immer wieder Leben retten muss und dabei eine außergewöhnliche Freundschaft festigt, und nicht zuletzt stellt sie den Zuschauern ungewöhnliche Charaktere vor, die in einem der bekanntesten Wissenschaftsinstitute der Welt arbeiten.

Mit diesem Konzept hat die Serie viel mehr als die üblichen Crime-Fans bedient und die Herzen der Fans liegen Brennan, Booth und Co. millionenfach zu Füßen.

Obwohl das Finale bereits 2017 über die Mattscheibe ging, haben viele Zuschauer immer noch das Gefühl, ihnen ganz nahe zu sein. Um etwas gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen, aber auch um zu schauen, was die Stars von damals mittlerweile machen und wie sie aussehen, klicken Sie rüber zu Serienjunkies.de (Loryn Pörschke-Karimi)