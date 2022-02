Wann erscheint die 8. Staffel „Brooklyn Nine-Nine“?

Von: Franziska Kaindl

Eine Szene aus der 2. Staffel von „Brooklyn Nine-Nine“. © 20thCentFox/Courtesy Everett Collection/Imago

Vor kurzem ist die 7. Staffel der beliebten Comedy-Serie „Brooklyn Nine-Nine“ auf Netflix erschienen. Kommt die 8. Staffel dann auch bald?

Die chaotische Polizeitruppe des 99. Reviers in Brooklyn sorgt bereits seit einigen Jahren für Unterhaltung im amerikanischen Fernsehen. Dank Netflix* kann sich auch das deutsche Publikum an der Comedy-Serie erfreuen – allerdings muss es sich meist einige Monate gedulden. Zuletzt ist am 6. Februar die 7. Staffel von „Brooklyn Nine-Nine“ auf dem Streaming-Dienst erschienen. Die neue Season ist mit nur 13 Folgen allerdings um einiges kürzer als die vorherigen Staffeln – die Freude währt also nicht lang. Daher stellt sich die Frage: Wann erscheint die 8. Staffel?

„Brooklyn Nine-Nine“: Wann erscheint Staffel 8 auf Netflix?

Aktuell gibt es noch keine Auskunft darüber, wann die 8. Staffel auf Netflix erscheinen wird. Klar ist auf jeden Fall: Es wird auch die letzte Season sein. Der US-Sender NBC hat der Serie Anfang letzten Jahres den Stecker gezogen, die letzten Folgen wurden in den USA im September 2021 ausgestrahlt. Dennoch lässt sich anhand der vergangenen Staffeln spekulieren, wie lange es ungefähr dauern könnte, bis auch die deutschen Zuschauer in den Genuss der 8. Staffel kommen.

Und hier stehen die Zeichen nicht so rosig: Zwischen der Deutschlandpremiere der 5. und 6. Staffeln lagen satte 15 Monate. Bis zur 7. Staffel mussten dann noch weitere 13 Monate vergehen. Bisher mussten Zuschauer also immer etwas länger als ein Jahr warten, bis die neuen Folgen auf Netflix erschienen sind. Im Fall der 7. Staffel konnten sich Fans immerhin darüber freuen, dass ProSieben die Folgen schon Ende 2021 im Free-TV ausstrahlte – allerdings unter der Woche im Vormittagsprogramm. Was bedeutet das für die 8. Staffel? Wenn die Zeitspannen zwischen den Veröffentlichungen der Seasons ungefähr gleich bleiben, dürfen Fans vermutlich erst Anfang 2023 mit der letzten Staffel rechnen. Womöglich werden die Folgen schon etwas früher bei ProSieben erscheinen – sicher ist aber noch nichts.

So streamen Sie die 8. Staffel von „Brooklyn Nine-Nine“ schon früher

Wer sich nicht so lange gedulden möchte, kann sich die 8. Staffel aber auch in der Originalfassung auf Amazon Prime Video kaufen. In HD kostet sie hier 16,99 Euro. Alternativ gibt es die Möglichkeit, die Sitcom mithilfe eines VPN-Dienstes in der NBC-Mediathek zu streamen. Es gibt aber noch eine weitere schlechte Nachricht: Mit nur zehn Folgen ist die letzte Staffel „Brooklyn Nine-Nine“ die bisher kürzeste der Serie. (fk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.