Creed 3: Wie gut ist das Regiedebüt von Michael B. Jordan?

Szenenfoto aus dem Film Creed 3 © Warner Bros./MGM

Seit 2016 hält die Creed-Filmreihe das Erbe von Rocky aufrecht, zieht aber mit Michael B. Jordan als Adonis Creed immer mehr das eigene Ding durch. Im dritten Film führt nun der Star auch zum ersten Mal selbst Regie. Es geht dabei um eine Sünde aus der Vergangenheit, die von Marvel-Star Jonathan Majors verkörpert wird...

„Rocky“ (Sylvester Stallone) war einst der absolute Underdog, der sich eine Chance verdiente und verlor... Doch er probierte es immer und immer wieder und konnte dann Erfolge feiern. 2016 erbte Michael B. Jordan aka Adonis Creed, Sohn von Apollo Creed (Carl Weathers), die Boxerreihe und Sly spielte zumindest in den ersten beiden Teilen noch eine Nebenrolle. Im ersten sogar sehr berührend als kranker Box-Veteran.

Donnie hatte es zumindest als Boxer etwas leichter, möchte man sagen, was aber auch an der Hilfe seiner Mutter (Phylicia Rashad) lag, die ihn zwar vor äußeren Einflüssen beschützt, aber so eben auch diverse Geheimnisse vor ihm verborgen hatte. Ein solches tritt im dritten Teil nun gespielt von Damian aka Dam (Jonathan Majors; „Loki“, „Lovecraft Country“, „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“) in Erscheinung. Michael B. Jordan selbst führt Regie und wird durch ein Drehbuch von Keenan Coogler („Space Jam: A New Legacy“) und Zach Baylin („King Richard“) unterstützt, die ein Originalkonzept von Ryan Coogler („Black Panther“) fertiggestellt haben. Wie der Film rüberkommt, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)