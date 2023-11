Das Ende der Serie „Young Sheldon“ ist beschlossen

Von: Mario Giglio

Teilen

„Young Sheldon“ geht zu Ende... © CBS

Die im Februar 2024 startende, siebte Staffel von „Young Sheldon“ wird die letzte Season für die Prequel-Comedy zu „The Big Bang Theory“ werden. Das exorbitante Serienfinale ist für für Mitte Mai bei CBS eingeplant.

Das Single-Kamera-Prequel Young Sheldon bringt es zwar nicht so weit wie die Mutterserie The Big Bang Theory, war und ist aber immer noch die erfolgreichste Comedy des US-Senders CBS. Dort steuert man nun auf das sich bereits handlungstechnisch abzeichnende Ende zu, denn die angekündigte Staffel sieben, die am 15. Februar 2024 anläuft, soll das Abschlusskapitel für den jungen Sheldon Cooper (Iain Armitage) werden. Nach 14 letzten Episoden wird das große Finale mit Überlänge von einer Stunde am 16. Mai kommenden Jahres im amerikanischen Fernsehen zu sehen sein.

The Big Sheldon Crunch

Im Statement der Produzenten Chuck Lorre, Steve Molaro und Steve Holland heißt es laut Deadline: „In der Lage zu sein, die Originstory von Sheldon Cooper zu erzählen und die Geschichte auszuweiten, um die gesamte Cooper-Familie einzuspannen, war eine wundervolle Erfahrung. Wir sind unseren Fans dankbar, dass sie dieses Kapitel der Coopers in den letzten sechs Jahren gut angenommen haben und im Namen der gesamten 'Young Sheldon'-Familie: Wir sind gespannt darauf, diese letzte Staffel mit euch zu teilen.“

Amy Reisenbach, ihres Zeichens Präsidentin von CBS Entertainment, fügte hinzu: „Als Prequel zu einer der größten Comedyserien bewies 'Young Sheldon', dass ein Blitz eben doch zwei Mal an der selben Stelle einschlagen kann. Es setzte sich durch einen bemerkenswerten Cast ab, der sich ab dem ersten Moment auf dem Bildschirm wie eine Familie anfühlte, und diese Charaktere zum Leben erweckte mit einzigartigen, herzlichen Geschichten, die das Publikum von Anfang an anzogen.“

Von Urknall bis zur dritten Serienwelt

Die Multi-Kamera-Muttersitcom „The Big Bang Theory“ brachte es zwischen 2007 und 2019 auf zwölf Staffeln mit 279 Episoden. Der in der Vergangenheit spielende Ableger, in welchem der erwachsene Sheldon-Darsteller Jim Parsons aus der Originalserie als als Erzähler fungiert, wird am Ende 141 Episoden in sieben Staffeln haben.

In Deutschland ist „Young Sheldon“ bei ProSieben im Free-TV und bei den Streamingdiensten Netflix und Amazon Prime Video zu Hause, wo derzeit fünf respektive sechs Staffeln vorliegen. Bei WOW und Sky Go sind nur vereinzelt Folgen vorzufinden.

Nach zwei Serien muss das überaus erfolgreiche Franchise jedoch noch lange nicht am Ende sein, denn beim HBO-Streamingdienst Max versucht man bereits, ein drittes Format auf die Beine zu stellen. Wovon dieses handeln wird, ist noch nicht raus, nur eines steht fest: Sitcom-Guru Lorre wird erneut seine Finger im Spiel haben. Mehr Infos zur neuen Serie finden Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)