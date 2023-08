Das Rad der Zeit: Charakterposter zur 2. Staffel der Amazon-Fantasyserie

Von: Mario Giglio

Charakterposter zur zweiten Staffel von „Das Rad der Zeit“ aka „The Wheel of Time“ © Amazon Prime Video

Moiraine Damodred, Rand al‘Thor und viele weitere Serienfiguren aus „Das Rad der Zeit“ sind auf den neuen Charakterpostern zur zweiten Staffel der Amazon-Fantasyserie abgebildet. Was sie im kommenden Kapitel erwartet, erfahren die Zuschauer spätestens beim Staffelstart Anfang September.

Amazon Prime Video dreht am Freitag, den 1. September den Serienhahn auf, aus dem neue Folgen von „The Wheel of Time“ aka „Das Rad der Zeit“ kommen. Welche Charaktere in der zweiten Staffel der Fantasyserie wichtig werden, deuten nun sieben Poster an, auf denen die zentralen Figuren des kommenden Kapitels abgebildet sind.

Fans der Romanvorlagen von Autor Robert Jordan sind natürlich längst mit ihnen vertraut und viele bekannte Gesichter aus der ersten Season der Serienadaption sind ebenfalls dabei. Wie die Charaktere in der zweiten Staffel „Das Rad der Zeit“ aussehen, erfahren Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)