Der Greif: Wann startet die Fantasyserie bei Prime Video?

Der Greif © Amazon

Die Romanadaption Der Greif hat einen Starttermin und einen ersten Teaser-Trailer erhalten. Ende Mai kann man sich auf die Fantasyserie, die auf den Werken von Wolfgang und Heike Hohlbein basiert, anschauen. Die Serie spielt in den 1990ern.

Wovon handelt Der Greif?

Krefelden 1994. Die drei Außenseiter Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) und Becky (Lea Drinda) entdecken eine phantastische Welt, genannt „Der Schwarze Turm“. Dort unterjocht der Greif, ein weltenverschlingendes Monster, alle Lebewesen gnadenlos. Mark findet heraus, dass er der Einzige ist, der den Greif besiegen kann. Aber er ist kein Held und will auch keiner sein. Er hat genug mit der Schule, seinen Wutausbrüchen und seiner ersten großen Liebe zu tun. Ein Kampf gegen Monster kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Doch als Marks Bruder Thomas (Theo Trebs) verschwindet, müssen die Freunde in die Welt des Schwarzen Turms aufbrechen und sich der Gefahr stellen. Den Trailer und weitere Infos zum baldigen Serienstart finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)