Frank Schätzings Thriller „Der Schwarm“ wird mit internationaler Besetzung verfilmt und im ZDF ausgestrahlt

Von: Janine Napirca

Der Bestseller „Der Schwarm“ von Frank Schätzing wird international mit Starbesetzung verfilmt. Wann wird die Thrillerserie im ZDF zu sehen sein?

Gemeinsam mit France Télévisions, Rai, ORF, SRF, der Viaplay Group, Hulu Japan und dem ZDF entsteht die Thrillerserie „Der Schwarm“, die auf Frank Schätzings gleichnamigem Bestseller beruht. Die Literaturverfilmung wird produziert von Intaglio Films GmbH und ndF International Production GmbH.

Neben dem Bestsellerautor selbst wirkt auch „Game of Thrones“-Produzent Frank Doelger an der Thrillerserie mit. Bei der Adaption führen Barbara Eder, Philipp Stölzl und Luke Watson Regie, David Luther und Dominik Berg sind für die Kamera verantwortlich.

Literaturverfilmung auf ZDF: Worum geht es in der Thrillerserie, die auf Frank Schätzings „Der Schwarm“ beruht?

In der Thrillerserie „Der Schwarm“, die auf dem Bestseller von Frank Schätzing beruht, geht es um eine Gruppe von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ungewöhnlichen Ereignissen auf den Grund gehen wollen: Wale, die Boote zerstören, Krabben, die Strände angreifen, Muscheln, die Containerschiffe außer Gefecht setzen – welche unbekannte Spezies lebt in den Tiefen des Meeres und greift die Menschen an?

Internationale Starbesetzung bei Frank Schätzings „Der Schwarm“: Wer spielt in der Thrillerserie auf ZDF mit?

In der Adaption des deutschen Bestsellers „Der Schwarm“ wirken national und international bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler mit.

Bald gemeinsam im ZDF zu sehen (v.l.n.r.): Rosabell Laurenti Sellers (Game of Thrones), Alexander Karim (The Lawyer), Leonie Benesch (Babylon Berlin) und Klaas Heufer-Umlauf freuen sich über die Literaturverfilmung von Frank Schätzings Bestseller „Der Schwarm“. © Eventpress Fuhr7Imago

Zum Cast der Thrillerserie gehört beispielsweise die deutsche Schauspielerin Leonie Benesch, die in der deutschen Erfolgsserie „Babylon Berlin“ aber auch international in der Netflix-Produktion „The Crown“ zu sehen war. Auch Fernsehmoderator Klaas Heufer-Umlauf wird in Frank Schätzings „Der Schwarm“ mitspielen. Ebenso wie die italienisch-US-amerikanische Schauspielerin Rosabell Laurenti Sellers, bekannt aus „Game of Thrones“. „Dark“-Darsteller Oliver Masucci ist ebenso an Bord der ZDF-Produktion wie die Hamburger Tatort-Kommissarin Franziska Weisz.

Wann wird die Verfilmung von Frank Schätzings „Der Schwarm“ im ZDF ausgestrahlt?

Bislang ist noch nicht bekannt, wann die Verfilmung von Frank Schätzings „Der Schwarm“ im Fernsehen ausgestrahlt werden wird. Der ZDF gab allerdings bekannt, dass die achtteilige Thrillerserie im Frühjahr 2023 an vier Abenden innerhalb einer Woche im TV zu sehen sein wird. Des Weiteren soll man die Literaturverfilmung vorab online in der ZDF-Mediathek streamen können. (jn)