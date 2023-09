Serienjunkies-Podcast: Dungeons & Dragons: Woher kommt der Hype?

Von: Hanna Huge

Screenshot aus dem Spiel „Baldur‘s Gate 3“ © Larian Studios 2023

Es gibt Pen & Paper, „Baldur‘s Gate 3“, „The Legend of Vox Machina“ und den Film „Ehre unter Dieben“. Warum ist derzeit „Dungeons & Dragons“ überall präsent? Hanna von Serienjunkies.de und Kim von ingame gehen dem Phänomen aus dem Fantasygenre in diesem Podcast auf den Grund und erörtern ihre Liebe zu Barbaren, Waldelfen und Vampiren.

„Dungeons & Dragons“ ist derzeit überall. Die beste Freundin zockt gerade „Baldur‘s Gate“, Serienjunkies bingen „The Legend of Vox Machina“ und der Freundeskreis spielt am Wochenende das Pen & Paper. Anfang des Jahres lief auch noch der Film „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ in den Kinos.

Was hat es eigentlich mit dem Regelwerk als Basis oder Quasi-Vorlage der Umsetzungen auf sich? Wie muss man sich so eine Spielsession mit Stift, Papier und Würfel vorstellen und wieso kommen neben Elfen und Barbaren auch noch Vampire in der Fantasywelt vor? Hanna von SERIENJUNKIES.DE® und Kim von ingame.de versuchen, dem Phänomen „Dungeons & Dragons“ in diesem Podcast auf den Grund zu gehen.

Hören Sie hier den Podcast zum Phänomen „Dungeons & Dragons“