Santa Clause – Die Serie: Deutscher Trailer zur Weihnachtsserie mit Tim Allen bei Disney+

Santa Clause: Die Serie © Walt Disney Studios

Kurz nach der Disney+-Premiere wird der Disney Channel zumindest den Auftakt der neuen Serie „Santa Clause – Die Serie“ auch gratis ins Free-TV bringen. Einen Vorgeschmack gibt der deutsche Trailer, der nun veröffentlicht wurde.

Santa Clause is coming to the Disney Channel. Wie der Free-TV-Sender angekündigt hat, kann man sich im Rahmen des diesjährigen sogenannten „Weihnachtszaubers“ auf die dreifache Ladung von Tim Allen als „Santa Clause“ freuen. Vom 13. bis zum 17. November können sich Zuschauer jeweils zur besten Sendezeit auf die gesamte „Santa Clause“-Reihe beim Münchner Sender freuen.

Zudem hat der Disney Channel nach der Ausstrahlung von „Santa Clause 3 - Eine frostige Bescherung“ am 17. November noch eine weitere Überraschung im Weihnachts-Schlitten: Die erste Folge der brandneuen Disney+-Original-Serie „Santa Clause: Die Serie“ aka „The Santa Clauses“ wird als deutsche Erstausstrahlung im Disney Channel gezeigt. Den deutschen Trailer zur neuen Weihnachtsserie, sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)