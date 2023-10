Wann startet die FC-Bayern-Serie bei RTL und RTL+?

Von: Adam Arndt

Keyart zu der Serie „Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern“ © RTL

Der Anpfiff für die Serie „Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern“ steht fest. Im November werden RTL und der Streamingdienst RTL+ das Format zum Aufstieg des Rekordmeisters ins Programm hieven.

Am Samstag, den 18. November und am Mittwoch, den 22. November gehen jeweils drei Folgen des Sportformats „Gute Freunde“ bei RTL+ als Deutschlandpremiere online. Im Free-TV bei RTL gibt es dann drei von sechs Folgen am Mittwoch, den 22. November um 20.15 Uhr zu sehen.

Darum geht es in der Fußballserie „Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern“ von RTL

Die deutsche Serie „Gute Freunde“ handelt vom Aufstieg des FC Bayern München in den 1960er Jahren. Alles beginnt im Sommer 1965, als den roten Münchnern endlich der Aufstieg in die oberste Spielklasse im deutschen Fußball gelingt. Es geht um die Herkunft der Spieler, aber auch um ihr Privatleben und auch um ihre späteren Erfolge. Mit dabei sind zu dieser Zeit schon ein paar ewige Vereinslegenden, allen voran der Kapitän und spätere Weltmeister Franz Beckenbauer (Moritz Lehmann). Und auch Gerd Müller (Markus Krojer), der zuvor als Schweißer gearbeitet hatte, ist dabei und wird zum erfolgreichsten deutschen Torschützen. Außerdem geht es um Sepp Maier (Paul Wellenhof), der zum Torwart der Weltmeister werden soll. Der streitbare Paul Breitner (Jan-David Bürger) und der clevere Uli Hoeneß (Max Hubacher) vervollständigen das Erfolgsteam.

