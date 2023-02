Dexter: Showtime denkt über Prequel mit Neubesetzung nach

Dexter: New Blood © Showtime

Mit der Revival-Staffel Dexter: New Blood feierte Showtime vor gut einem Jahr große Erfolge. Das Serienkiller-Franchise soll auf alle Fälle weiterleben, doch der Kabelsender will wohl lieber in die Vergangenheit schauen...

Wie TVLine offenbar durch mehrere Quellen in Erfahrung bringen konnte, wird es keine Fortsetzung des Dexter-Revivals „New Blood“ geben. Diese hätte sich unweigerlich um den Sohn des titelgebenden Serienkillers gedreht, also um Harrison (Jack Alcott, „The Good Lord Bird“), der seinen Vater (natürlich gespielt von Michael C. Hall) im eisigen Exil aufspüren konnte.

Der Kabelsender Showtime, der derzeit eine Umstrukturierung und Umbenennung durchmacht, wollte sich dazu noch nicht offiziell äußern. Klar ist nur, dass die Marke „Dexter“ nach den starken Abrufzahlen mit der Neuauflage weiterleben soll (damals schauten allein in den USA acht Millionen Menschen im Durchschnitt wöchentlich zu). Was man im Hause Showtime nun anstatt des Revivals plant, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)