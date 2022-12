Die besten alten Dramaserien des Jahres 2022

Euphoria, Better Call Saul und For All Mankind © HBO/AMC/Apple TV+

Wenn Better Call Saul, Euphoria, For All Mankind, The Handmaid‘s Tale und Stranger Things laufen, kann es sich nur um ein gutes Serienjahr handeln. Die Serienjunkies-Redaktion hat nun die besten alten (oder zurückkehrenden) Dramen gekürt...

Immer, wenn sich ein Jahr seinem Ende neigt, setzt sich die SERIENJUNKIES.DE®-Redaktion zusammen, um die besten Serien des Jahres auszuwählen. Diesmal geht es quasi um die Königsdisziplin, nämlich um die besten wiederkehrenden Dramaserien, die also nicht mit ihrer ersten Staffel aufgeschlagen sind. Der breite Genre-Geschmack unserer Redakteure hat sich in den Top 10 niederschlagen können - von Western über Sci-Fi bis hin zu Fantasy. Es gibt ein paar Geheimtipps zu finden, aber vielleicht auch die eigenen Lieblingsformate 2022. Ziemlich unangefochten auf Platz eins landete eine Serie, die schon seit vielen Jahren ganz weit oben steht. Gleichzeitig wird es diesmal der Abschied sein, denn im Sommer lief das Finale dieser Serie.

Platz 10: My Brilliant Friend

Das italienische Coming-of-Age-Drama „My Brilliant Friend“ (aka „L‘amica geniale“ oder „Meine geniale Freundin“) war schon seit dem Serienstart 2018 ein Liebling der Redaktion. Die Geschichte von Raffaella Cerullo (Gaia Girace) und Elena Greco (Margherita Mazzucco) hatte in der dritten Staffel noch immer so viel Herz wie einst. Schade, dass nicht mehr Fans zuschauen. Zu sehen ist das Ganze hierzulande auf MagentaTV. Wer wissen will, was auf Platz neun bis eins landet, findet die Auflösung bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)