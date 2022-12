Die besten neuen Comedyserien des Jahres 2022

The Rehearsal, Mo, Single Drunk Female, Our Flag Means Death und Somebody, Somewhere © HBO, Netflix, Freeform

Es ist wieder soweit! Die Serienjunkies-Redaktion wählt die Lieblinge des fast vergangenen Jahres. Den Start machen dabei traditionell die Comedyserien. Unter den neuen Produktionen dieses Genres sind einige neuen Lieblinge der Redaktion zu finden.

In der wahren Welt gab es im vergangenen Jahr oft wenig zu lachen. Umso wichtiger, dass man auch mal abschalten und die Probleme vergessen kann. Und was holt einen Serienjunkie da schneller aus der Misere als eine richtig gute, neue Comedyserie?

Wie in jedem Jahr hat die Redaktion auch dieses Mal wieder über ihre Lieblinge der vergangenen zwölf Monate abgestimmt. Heute geht es um die besten Comedyserien, derer wir im Jahr 2022 zum ersten Mal ansichtig wurden. Dabei konnte sich eine Mehrheit der Redaktion auf einen absoluten Favorite für den ersten Platz einigen, der so ziemlich jeden Anspruch bedient und alle abgeholt hat. Zwischen Sitcoms mit überraschendem Tiefgang und schwarzhumorigen Comedys, die aus der Realität gegriffen scheinen, haben sich hier zehn starke Serien versammelt, bei der man noch den einen oder anderen Geheimtipp entdecken kann.

Platz 10: Murderville

Im Zentrum der Netflix-Comedy Murderville steht Senior Detective Terry Seattle (Will Arnett) von Homicide Division. Für ihn bedeutet jeder Tag ein neuer Mordfall und ein neuer Gaststar als Partner. Doch die Gaststars tauchen ohne Script auf. Sie haben keine Idee, was ihnen blüht. Zusammen müssen der Gast und Terry Seattle ihren Weg durch einen Fall improvisieren, doch am Ende liegt es an den Gästen den Killer zu bestimmen. Zu den prominenten Gästen gehören Annie Murphy, Conan O‘Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch und Sharon Stone. Wer wissen will, was auf Platz neun bis eins landet, findet die Auflösung bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)