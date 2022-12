Die besten neuen Dramaserien des Jahres 2022

The Bear, Pachinko und Severance © FX/Apple TV+

Zum Jahresabschluss hat die Serienjunkies-Redaktion die besten neuen Dramaserien 2022 gewählt. Dadurch kam es endlich auch zur ultimativen Entscheidung zwischen zwei sehr prominenten Fantasyepen, die dieses Jahr anliefen...

Welche neue Dramaserien konnten im vergangenen Jahr völlig überraschen und begeistern? Die SERIENJUNKIES.DE®-Redaktion hat abgestimmt und die sehenswertesten Neustarts 2022 im Einstünderbereich gekürt (hier zu den besten alten Dramaserien 2022). Der Spitzenplatz kommt für viele vermutlich etwas unerwartet, da er nicht primär aus den USA stammt - ein Land, für dessen Serien unsere Redakteure bekanntlich eine Schwäche haben. Durch die Abstimmung konnte endlich eine finale Entscheidung darüber getroffen werden, welches der zwei großen Fantasy-Formate dieses Jahr das bessere war.

Platz 10: The Old Man

Jeff Bridges („The Big Lebowski“) als in die Jahre gekommener Actionhaudegen im Zweikampf mit John Lithgow („Dexter“, „The Crown“) war auf Anhieb eine vielversprechende Serienprämisse, und so hat sich „The Old Man“ (ein Format der Sorte FX on Hulu, also hierzulande bei Disney+ zuhause) erwartungsgemäß in die Herzen gespielt. Die Agentenstory war zwar manchmal ein undurchsichtig, aber die zwei Hauptdarsteller machen vieles wieder wett. Wer wissen will, was auf Platz neun bis eins landet, findet die Auflösung bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)