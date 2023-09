Die drei !!!: Kritik zur Pilotfolge der Krimiserie für Kids auf Disney+

Szenenfoto aus der Serie „Die drei !!!“ von Disney+ © Disney+

Mit der Detektivserie „Die drei !!!“ richtet sich Disney+ vornehmlich an ein jüngeres, weibliches Publikum. Die Serie steigt dabei mit einer altersentsprechenden Geschichte ein, in der sich die drei Heldinnen kennenlernen, und die Fans der Hörspielserie zufriedenstellen dürfte.

Die Hörspielreihe „Die drei ???“ ist in Deutschland seit Jahrzehnten Kult. Kein Wunder also, dass das Label Europa mit „Die drei ??? Kids“ und „Die drei !!!“ längst schon zwei Spin-offs hinterhergeschoben hat, die ebenfalls sehr erfolgreich laufen.

Neben den üblichen Büchern von KOSMOS gibt es natürlich eine große Palette an Merchandise in Form von Kalendern, Spielen, Storycards und so weiter. Nun hat sich der Streamingdienst Disney+ in Zusammenarbeit mit Westside Filmproduktion („Die Wolf-Gäng“, „Jim Knopf und die wilde 13“) der drei smarten Mädels angenommen und eine knuffige TV-Serie für Kids vor allem im Alter zwischen acht und etwa zwölf Jahren produziert.

Die drei Hauptfiguren

Im ersten Fall, den die zehnteilige erste Staffel präsentiert, geht es darum, wer die drei Hauptfiguren Kim Jülich, Franziska „Die Franzi“ Winker und Marie Grevenbroich sind und wie sie sich kennenlernen. Der drumherum gestrickte Fall um einen zwielichtigen Elektrohändler, der sozusagen als Nebengewerbe Schüler erpresst, ist dabei recht simpel gestrickt und dient mehr als Aufhänger denn als Spannungsgeber. Ob der Auftakt der Serie „Die drei !!!“ gelungen ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Reinhard Prahl)