Die Nanny: Gibt es ein Wiedersehen zum 30. Jubiläum der Serie?

Gibt es bald ein Wiedersehen mit „Die Nanny“? © Sony TV/CBS

30 Jahre ist es her, seit die Sitcom „Die Nanny“ in den USA gestartet ist. Könnte zum runden Jubiläum vielleicht eine Art Reunion oder gar ein Revival anstehen? Fran Drescher regt die Spekulationen an.

„Sie verkaufte Hochzeitskleider und war sehr mondän...“ Am 3. November 1993 ging die Serie „The Nanny“ aka „Die Nanny“ zum ersten Mal in den USA auf Sendung. Bald feiert sie also ihren 30. Geburtstag. Könnte es zu diesem Anlass womöglich eine Art Wiedersehen mit dem Cast der Serie geben? Fran Drescher sprach mit „The Julie Mason Show“ bei SiriusXM (via Entertainment Weekly) über grobe Pläne für so etwas. Allerdings könnte der aktuelle WGA-Autorenstreik dem einen Strich durch die Rechnung machen oder verzögern.

„Vor dem Streik haben wir Unterhaltungen mit Sony, unserem Mutterkonzern geführt, um zu schauen, ob das etwas Witziges und Aufregendes wäre, wo Fans einschalten würden. Hoffentlich ist der Streik bald vorbei, ein Deal mit der Writers Guild und der (Alliance of Motion Picture and Television Producers) kann erreicht werden und wir können erneut diskutieren, was wir von einer ‚The Nanny‘-Reunion wollen.“ Mehr Infos finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)