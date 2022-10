Die Ringe der Macht: Alloyed - Kritik zum Staffelfinale

Szenenfoto aus der Episode „Gebunden“ der Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ © Amazon Studios

Wer ist Sauron? Wer ist der mysteriöse Fremde? Und wo bleiben die Ringe der Macht? All das sind Fragen, die das Publikum von „ The Lord of the Rings: The Rings of Power“ seit Anfang an beschäftigen und auf die es in der achten Episode der Fantasyserie endlich ansatzweise Antworten gibt. Mehr dazu in der Kritik zum ersten Staffelfinale.

Nach acht Episoden ist die erste Staffel der Amazon Prime Video-Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ aka „Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht“ mit der Episode „Alloyed“ aka „Gebunden“ abgeschlossen. Einige wichtige Fragen wurden ohne Umschweife beantwortet, während andere Mysterien nur ansatzweise beleuchtet wurden und wieder andere Handlungsbögen komplett in den Schatten blieben.

Der Zauberer und die Harfüße

Rückblickend betrachtet ist die noch vor den Credits stattfindende Offenbarung, dass der mysteriöse Fremde (Daniel Weyman) Sauron sei, eine nette falsche Fährte auf den letzten Metern vor der wahren Enthüllung. Obwohl die fingierte Enthüllung von der Episodenstruktur her natürlich mächtig verdächtig platziert wurde. Viel unheimlicher als Sauron selbst sind sowieso die drei The Nomad (Edith Poor), The Ascetic (Kali Kopae) und vor allem The Dweller (Bridie Sisson) genannten Gestalten, die im Fremden hoffen, ihren dunklen Herren gefunden zu haben und sogar die Gestalt der ihm vertrauten Harfüße annehmen können. Als Nori (Markella Kavenagh), Poppy (Megan Richards), Marigold (Sara Zwangobani) und Sadoc (Lenny Henry) dann tatsächlich im Düsterwald ankommen, steht der magische Zausel vor der Entscheidung, seiner vermeintlichen Bestimmung als Gefahr nachzukommen, oder seine Taten für sich sprechen zu lassen. „I‘m good“, verkündet er, seine kleinen Harfoots beschützend und leistet sich mit den drei Kultistinnen ein spektakuläres Magieduell. Ganze Kritik bei Serienjunkies.de lesen. (Mario Giglio)