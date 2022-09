Die Ringe der Macht: Wer spielt Lord Celebrimbor in der Amazon-Serie?

Charles Edwards in „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ und in „Under the Vines“ © Amazon Studios/ Acorn TV

Lord Celebrimbor will in der Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ etwas Großes erschaffen, wie es einst sein Großvater Feanor tat. Darsteller Charles Edwards hat bereits eine lange und erfolgreiche Karriere vorzuweisen. Welche Stationen hat er seit seinem Debüt im Jahr 1988 zurückgelegt?

In der Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“), die beim Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen ist und rekordverdächtig startete, übernimmt Charles Edwards die Rolle des Lord Celebrimbor. Im wahren Leben ist er erfolgreicher Theaterschauspieler, den es gelegentlich auch sehr erfolgreich vor die Kamera zieht.

Seine erste professionelle Theaterrolle übernahm der britische Darsteller im Alter von 24 Jahren. Seitdem wurde er unter anderem mit einem Laurence Olivier Award geehrt. Immer wieder „verirrt“ der profilierte Theaterschauspieler sich auch auf die Mattscheibe. 2012 übernahm er zum Beispiel die Rolle des Michael Gregson in der Serie „Downton Abbey“. In welchen Serienprojekten er sonst noch mit dabei war, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)