Die Ringe der Macht: Serienjunkies-Podcast zu Folge 5 „Abschiede“

Galadriel (Morfydd Clark) in Action in der Folge „Abschiede“ von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ © Amazon Studios

Der Serienjunkies-Podcast zur bereits fünften Episode der Fantasyserie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ behandelt Zwerge und Elben, Numenor, die Haarfüße und den Wehrturm. „Abschiede“ spielen jetzt bereits eine Rolle, wie der Titel vermuten lässt.

Während Numenor seinen ersten Mittelerde-Besuch in Generationen vorbereitet und endlich Bewegung ins Insel-Sidequest Galadriels (Morfydd Clark) kommt, fragt sich Haarfuß-Dame Nori (Markella Kavenagh), ob sie dem zotteligen Riesen, der einen kleinen Wortschatz, aber große Zauberkräfte besitzt, über den Weg trauen kann. Und was macht Zwergenprinz Durin (Owain Arthur) im Elbenreich Lindon? Er begeht Grand Theft Table! Wie kriminell gut oder schlecht wir die fünfte Folge von „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ aka „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ fanden, erfährt man hingegen wie immer im Serienjunkies-Podcast.

0:02:00 Meteor-Mann, Haarfüße und Kultisten

0:15:00 Halbrand

0:23:00 Schwertkampf

0:26:00 Kids of Numenor

0:31:00 Eledil, Armee & Pferde

0:35:00 Zwerge & Elben

0:45:00 Wehrturm

0:54:00 Fazit

Ganze Folge bei Serienjunkies.de anhören. (Hanna Huge)