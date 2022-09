Die Ringe der Macht: Serienjunkies-Podcast zu Folge 4 „Die Große Woge“

Durin (Owain Arthur) und Disa (Sophia Nomvete) aus dem Zwergenreich Khazad-dum in der Episode „Die große Woge“ von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ © Amazon Studios

Der Serienjunkies-Podcast zu der Fantasyserie„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ behandelt die vierte Episode mit dem Titel „Die Große Woge “. Darin geht es um eine wogende Vision von Numenor, den Einbruch eines Minenschachts der Zwerge und eine kommende große Woge Orks, die sich auf einen Wachturm zubewegt.

Hanna, Tim und Mario besprechen „Die Große Woge “, die vierte Episode der Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“, mit der die erste Staffel der Tolkien-Serie schon zur Hälfte vorbei ist. Werden Galadriel und Miriel sich endlich grün?

Kann man Orks Theo-retisch mit bösen Blutmagieschwertern bezwingen? Und wie viel Thrill steckt in der Entdeckung von Mithrill? All das und mehr gibt es im Serienjunkies-Podcast zu hören. Die ganze Folge können sie bei Serienjunkies.de anhören. (Hanna Huge)