Die Ringe der Macht: Wer führt in Staffel 2 Regie?

The Lord of the Rings: The Rings of Power © Amazon Studios

Die zweite Season von „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ wird derzeit im Vereinigten Königreich produziert. Neben Charlotte Brändström, die schon zwei Episoden der ersten Staffel inszeniert hatte, wurden zwei weitere Regisseurinnen für den großen Job engagiert.

Die Regiearbeit an der zweiten Staffel von „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“), in der auch Darsteller ersetzt werden, ist komplett in Frauenhand. Wie die Amazon Studios diese Woche verkündeten, werden die schwedisch-französische Charlotte Brändström, die amerikanisch-marokkanische Sanaa Hamri und die Britin Louise Hooper für die Inszenierung des zweiten Kapitels verantwortlich zeichnen. Vor 2024 sollte man aber nicht mit neuen Folgen rechnen.

Regisseurin Brändström drehte bereits die Schlachtenpisode „Udun“ (1x06) und die Folge „The Eye“ (1x07) aus der ersten Season von „The Rings of Power“, nachdem sie zuvor als Regisseurin für Serien wie „Jupiter‘s Legacy“, „Away“, „The Witcher“, „Colony“ oder auch „Outlander“ gearbeitet hatte. Wo man Werke der anderen Regisseurinnen schon gesehen haben könnte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)