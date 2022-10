Die Ringe der Macht: Wer spielt Adar in der Amazon-Serie?

Joseph Mawle in „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ und in „Game of Thrones“ © Amazon Studios/ HBO

Wie viele Herr-der-Ringe-Darsteller hat auch Joseph Mawle in der Vergangenheit ein Faible für das Fantasy- und Historien-Genre gezeigt. Er hat bereits einige erinnerungswürdige Rollen in großen Produktionen übernommen.

In der sechsten Episode der Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“), hier zum Serienjunkies-Podcast) machen Adar und seine Ork-Armee machen sich für den Angriff auf den Turm Ostirith bereit, bei dem die Menschen der Southlands Schutz gefunden haben. Er pflanzt zuvor noch einen Baum - alte Elbentradition vor einer Schlacht, um dem Tod zu trotzen. Darsteller Jsoseph Mawle hat nicht das erste Mal auf der Mattscheibe an einem großen Kampf teilgenommen. In seinem Repertoire finden sich zahlreiche Fantasy- und Historien-Produktionen.

Der 48-jährige Brite wuchs in einem viktorianischen Anwesen auf dem Gelände eines Farm im ländlichen England auf. Vielleicht legte sich dort schon der Grundstein für sien Faible was alles vergangene und kostümreiche betrifft. Seine ersten Engagements auf der Theaterbühne wechseln sich Anfang der 2000er mit kleinen Kameragigs ab. Darunter die Werbespots für die Biermarke Guinness. In welchen bekannten Produktionen er seither dabei war, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)