Die Ringe der Macht: Wer spielt Kemen in der Amazon-Serie?

Leon Wadham in „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ © Amazon Studios

Der 22-jährige Leon Wadham ist gut beschäftigt. Er tritt als Autor, Theaterschauspieler, Regisseur und Darsteller auf. Nun erweitert sich sein Repertoire um die Rolle des Kemen in der Amazon-Serie „Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht“.

Für die meisten jungen Darsteller ist eine Rolle in der Amazon-Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“), die mit einem Rekordabruf startete, das erste Sprungbrett. Auch der 22-jährige Leon Wadham gewinnt als Kemen zum ersten Mal internationale Aufmerksamkeit. Doch auch abseits der Fantasywelt ist er schwer beschäftigt.

Erste Auftritte vor der Kamera ergatterte der junge Darsteller schon im Kindesalter. Seine Ausbildung absolvierte er an der Toi Whakaari New Zealand Drama School. Besonders auf der Theaterbühne verdiente er sich erste Sporen. Welche Leidenschaft er neben der Schauspielerei verfolgt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)