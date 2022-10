Die Ringe der Macht: Wer spielt Poppy in der Amazon-Serie?

Teilen

Megan Richards in „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ und in „Wanderlust“ © Amazon Studios/ ITV

Megan Richards wurde vom Fleck weg von der Schauspielschule für die Fantasyserie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht engagiert. Ihr Studium muss aber wohl noch warten, denn die Nachwuchsdarstellerin startet gerade durch.

Poppy Proudfellow aus der Amazon-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ ist ein Harfußmädchen, das eng mit Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh) befreundet ist. Auch wenn sie nicht mit allen Ideen von Nori einverstanden ist, steht sie doch immer zu ihrer Freundin.

Die Ringe der Macht: Wer ist wer? Fotostrecke ansehen

Die 22-jährige Darstellerin Megan Richards hat eine steile Karriere hingelegt in kurzer Zeit. Mit 18 Jahren tritt sie das erste Mal professionell vor die Kamera. In der britischen Miniserie „Wanderlust“ mit Toni Collette ist sie in einer Nebenrolle als Mimi Brookes in sechs Episoden dabei. Welche anderen Rollen sie in der kurzen Zeit bis zu ihrem Herr-der-Ringe-Engagement hatte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)