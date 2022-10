Die Ringe der Macht: Wer spielt Theo in der Amazon-Serie?

Tyroe Muhafidin in „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ © Amazon Studios

Der junge Herr-der-Ringe-Darsteller Tyroe Muhafidin hat zwar noch nicht viel in seiner Filmographie vorzuweisen, aber dafür eine andere, erfolgversprechende Leidenschaft neben der Schauspielerei.

In der Amazon-Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) spielt er den Theo, den Sohn von Bronwyn. Laut eigenen Aussagen hat Tyroe Muhafidin sich mit der bekannten Fantasy-Reihe erst beschäftigt als er für selbige gecastet wurde. Das wäre aber auch ohnehin nicht so wichtig. In den Büchern kommt Theo nämlich nicht vor, die Serienmacher haben ihn erschaffen. Für den Darsteller dahinter könnte die Rolle zum Sprungbrett werden. Der junge Australier hat große Ambitionen.

Seinem jungen Alter gemäß hat der australische Darsteller noch nicht viel vorzuweisen in seiner Karriere. Seinen Start nahm Tyroe Muhafidin in dem Musikvideo „Ether“ der australischen Deathcore-Band „Make Them Suffer“. Er ist darin der einzige Darsteller neben der Band. Die Geschichte zeigt einen Jungen, der sich im Wald herumstreibt. Welches weitere Betätigungsfeld neben der Schauspielerei der Australier sich erschlossen hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)