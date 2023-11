Game of Thrones: Wann kommt die Serie über Jon Snow?

Von: Bjarne Bock

Kit Harington in „Game of Thrones“ © HBO

Wann kehrt Kit Harington als Jon Snow im ersten „Game of Thrones“-Sequel zurück? Laut HBO-Chef Casey Bloys dürfte es noch eine ganze Weile dauern, bis das Serienprojekt umgesetzt werden kann. Hier der aktuelle Zwischenstand...

Das Serienfinale von Game of Thrones liegt schon viereinhalb Jahre zurück. Mit House of the Dragon, das im Sommer 2024 in die zweite Staffel gehen soll, kam bislang nur ein einziger Ableger zustande - was in Anbetracht des enormen Erfolgs vom Fantasy-Franchise schon recht bescheiden wirkt. Nur zum Vergleich: Das Starz-Drama Power hat seit seinem Abschied im Jahr 2020 schon drei laufende Spin-off-Serien hervorgebracht...

TVLine wollte vom HBO-Chef Casey Bloys nun wissen, wie es mit dem geplanten Jon-Snow-Sequel von und mit Original-Hauptdarsteller Kit Harington vorangeht. Hierbei handelt es sich nämlich um das am meisten aufsehenerregende Projekt, da die Geschichte direkt an das Finale der Mutterserie anknüpfen würde.

Doch Bloys macht den Fans wenig Hoffnung, dass Jon Snow allzu bald zurückkehrt. Mit einem Verweis auf die im April bestellte Prequel-Serie über den Heckenritter erklärt er: „Wir haben immer 'Game of Thrones'-Drehbücher in Entwicklung. Im Frühling haben wir 'Dunk and Egg' durchgewunken. Ich würde nicht sagen, dass momentan irgendwas anderes nah dran ist, grünes Licht zu kriegen. Aber wir beschäftigen uns ständig damit.“

Wie es mit Westeros weitergeht und welche „Game of Thrones“-Ableger bereits in der Mache sind, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)