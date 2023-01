Die Simpsons, Family Guy und Bob‘s Burgers bis 2025 verlängert

FOX und seine Animationsserien © FOX

Beim US-Sender FOX ist kein Ende der langjährigen Cartoon-Comedys in Sicht. Die Simpsons wurden nun bis einschließlich Staffel 36 verlängert, Family Guy geht bis mindestens Staffel 23 weiter und Bob‘s Burgers werden bis mindestens Season 15 gebraten.

FOX simpt weiter für „The Simpsons“, „Family Guy“ und „Bob‘s Burgers“. Laut Deadline wurden die Cartoonserien des „Animation Domination“-Programmblocks bis ins Jahr 2025 verlängert, was für die gelbe Familie eine Verlängerung um die Staffeln 35 und 36 bedeutet, für die Griffins um die Staffeln 22 und 23 und für die Belchers um Season 14 und 15.

Im SERIENJUNKIES.DE®-Interview wurde der „Simpsons“-Showrunner Al Jean neulich erst von Adam Arndt gefragt, was er meint, wie lange es noch mit der Familie aus Springfield weitergehen wird: „Wir haben aktuell keine Pläne aufzuhören. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir mindestens die Staffeln 35 und 36 noch machen werden. Die größte Frage ist eher: Was ist Fernsehen? Denn nun findet man bei Disney+ alles zu den ‚Simpsons‘. Die Frage ist also eher: Was möchte Disney+? Kriegen sie die Folgen von FOX und stellen sie sie dort online? Beispielsweise einfach einmal im Jahr, so wie es international passiert? Oder werden sie vielleicht irgendwann einmal exklusiv für Disney+ produziert? Das weiß ich nicht.“ Was die Sender-Verantwortlichen dazu zu sagen haben, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)