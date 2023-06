Die wilden Siebziger: Danny Masterson wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen

Danny Masterson in der Serie „The Ranch“ © Netflix

Der aus „Die wilden Siebziger“ und „The Ranch“ bekannte Danny Masterson wurde in zwei Fällen der Vergewaltigung schuldig gesprochen und muss gegebenenfalls bis zu 30 Jahre ins Gefängnis. Es handelte sich um die zweite Verhandlung der Fälle, nachdem die erste als Fehlprozess geendet war.

Die Neuverhandlung des Vergewaltigungsprozesses gegen Danny Masterson endete in zwei der drei Fällen in einem Schuldspruch, wie Variety aus Los Angeles berichtet. Im dritten Fall wurde die Jury sich nicht einig. Für den verurteilten Schauspieler könnte das Urteil nun 30 Jahre hinter Gittern bedeuten.

Die verhandelten sexuellen Angriffe gehen auf die Jahre 2000 und 2003 zurück. Alle drei Opfer waren zu diesem Zeitpunkt wie Masterson Mitglieder der Church of Scientology, die ihr prominentes Mitglied zu Anfang der Ermittlungen gedeckt haben soll, wodurch die Sekte in die Kritik geriet und mittlerweile wegen Belästigung und Stalkings angeklagt wurde. Bei der dritten Mitklägerin, deren Fall ohne Schuldspruch ausging, handelte es sich um Mastersons damalige Freundin. Was der Darsteller dazu sagt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)