Diese Serien hat der US-Sender FOX verlängert

Die Entscheidungen beim Networksender FOX sind auch im Jahr 2023 gefallen. Serienjunkies.de stellt hier die Serien vor, die den Fans noch eine Weile erhalten bleiben, da sie es geschafft haben und offiziell eine Verlängerung ausgesprochen bekommen haben.

Die TV-Season 2022/2023 lief auch beim amerikanischen Networksender FOX dieses Jahr mit den Upfronts etwas geordneter. So schickte man, vier neue (geskriptete) TV-Serien zusammen mit seinen etablierten Programmen ins Rennen, wobei es drei der Neulinge geschafft haben, eine weitere Staffel zu erhalten, eine Ausbeute, mit der man zufrieden sein kann. Unter den verlängerten Serien tummeln sich traditionell vor allem die animierten Formate des Senders, die sich von Jahr zu Jahr als besonders zuverlässig in der Gunst der Zuschauer erweisen, was auch diesmal der Fall ist.

Das schlägt sich natürlich auch in den Entscheidungen nieder, denn neben den besonders langlebigen Serien wie „The Simpsons“, „Family Guy“ oder auch „Bob‘s Burgers“, gesellt sich mit „The Great North“ ein relativ neuer animierter Vertreter mit einer weiteren Season dazu. Der Sender hat aber auch neue Serien ins Boot geholt, wirft aber auch einige aus dem Programm.

Doch nicht nur in dieser Sparte findet sich Erfolg, der mit neuen Staffeln belohnt wird, insbesondere die Retter von „9-1-1“ und „9-1-1: Lone Star“ setzen ihren Trend am Gipfel weiter fort und freuen sich an der Spitze der erfolgreichsten Serien des Networks über weitere Seasons, während das Gerichtsdrama „Accused“ den stärkste Neueinsteiger darstellt. Allerdings wird „9-1-1“ innerhalb der Disney-Familie verlegt und ist nächste TV-Season beim Nachbarn ABC zu sehen. Das sind natürlich nicht die einzigen Shows, welche die Zuschauer auf eine weitere Runde einladen. Hier nun also die ganze Liste der diesjährigen Verlängerungen... Weitere verlängerte FOX-Serien finden Sie bei Serienjunkies.de. (Tim Krüger)