Diese Serien hat der US-Sender The CW aus dem Programm geworfen

Diese Serien fliegen aus dem CW-Programm darunter „Riverdale" und „The Flash"

Der neue Besitzer Nexstar will das Network The CW neu ausrichten. Bereits seit der Übernahme im August hat diese Umstrukturierung einige Serien in die ewigen Jagdgründe geschickt. Von welchen Serien man sich trennen wird, lest Ihr hier.

Das Network The CW hat einige turbulente Monate hinter sich. Mitte August entschied sich, dass das Medienunternehmen Nexstar mit 75 Prozent neuer Mehrheitseigentümer des Networksenders The CW wird und damit Warner Bros. Discovery und Paramount Global ablöst.

Anfang Oktober wurde schließlich die Entlassung des langjährigen Senderchefs Mark Pedowitz bekannt gegeben. Pedowitz war verantwortlich für die Entstehung des „Arrowverse“ sowie die meisten anderen Serien, die derzeit laufen. Dass er gehen muss, wurde damit begründet, dass Nexstar The CW künftig mehr auf ein älteres Publikum ausrichten will.

Erste Amtshandlungen der neuen Besitzer waren demnach auch Absetzungen von Serien, darunter „The Flash“ und „Riverdale“, denen immerhin noch Abschiedsrunden vergönnt waren. Nun zeigen die aktuellen Upfronts, wie die Neuausrichtung des Senders aussehen soll. Der fielen einige Serien zum Opfer. Welche genau das sind, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)