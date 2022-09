Disney Plus gibt es noch bis 19. September 2022 einen Monat lang für nur 1,99 Euro

Von: Janine Napirca

Wer noch kein Disney Plus Abo hat, kann bis zum 19. September 2022 eine Mitgliedschaft abschließen und zahlt für den ersten Monat nur 1,99 Euro.

Auch wenn die Preise für den Streamingdienst Disney Plus in den USA angehoben wurden und man ebenfalls in Deutschland in Zukunft von einer Preissteigerung ausgeht, so dürfen sich Neukunden und Neukundinnen in Deutschland erst einmal freuen. Denn noch bis zum 19. September 2022 zahlen Sie für den ersten Monat nur 1,99 Euro.

Disney Plus für nur 1,99 Euro im Monat? Das Angebot gilt noch bis zum 19. September 2022

Nur bis zum 19. September 2022 haben Sie noch die Möglichkeit, das Disney Plus-Abo zum Preis von 1,99 Euro einen Monat lang zu testen. Damit sparen Sie im Vergleich zum aktuellen Monatspreis 77 Prozent, wie Disney Plus berichtet. Das Angebot gilt allerdings nur für Verbraucherinnen und Verbraucher, die kein aktives Disney+-Abo haben und älter als 18 Jahre alt sind. Nach Ablauf des Probemonats verlängert sich das Disney Plus-Abonnement automatisch für 8,99 Euro monatlich.

Wer bis zum 19. September 2022 ein Disney Plus-Abo abschließt zahlt für den ersten Monat nur 1,99 Euro. Wenn Sie nicht kündigen, wird das Abo danach automatisch verlängert und kostet 8,99 Euro monatlich. © Lobeca/Imago

Welche Inhalte gibt es bei Disney Plus? Lohnt sich ein Disney Plus-Abo?

Inzwischen gibt es bei Disney Plus zahlreiche Inhalte, sodass der Streamingdienst durchaus mit der Konkurrenz Netflix und Amazon Prime Video mithalten kann. Pixar oder Disney Originals erfreuen so manches Kinderherz. Aber auch Marvel-Fans und Anhänger des Star Wars-Universums kommen bei Disney Plus nicht zu kurz. Sie streamen gerne Natur- und Tierdokus und sind fasziniert von der Flora und Fauna? Dann finden Sie bei Disney Plus unter National Geographic spannende Titel. Unter dem Channel Star finden sich hingegen spannende Unterhaltungstitel, ebenso wie beliebte Comedyserien.

Der Probemonat zum Preis von 1,99 Euro bei Disney Plus bietet eine gute Möglichkeit, um einmal reinzuschnuppern, ob der Streamingdienst Ihren Geschmack trifft. Welche Titel im September 2022 neu bei Disney Plus sind, können Sie hier nachlesen. Seit August 2022 gibt es diese Filme und Serien neu bei Disney Plus.