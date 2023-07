„Loki“ auf Disney+: Wird es eine 2. Staffel geben?

Von: Sophia Adams

Alle Folgen der 1. Staffel von „Loki“ sind jetzt auf Disney+ verfügbar. Und wie sieht es mit einer Fortsetzung aus? Erfahren Sie hier, was dazu bekannt ist.

Endlich können die Nutzer von Disney+ alle sechs Folgen der 1. Staffel von „Loki“ abrufen. Über den Juni und Juli 2021 hinweg hat der Streamingdienst wöchentlich eine neue Episode veröffentlicht – mit großem Erfolg. Schon in der ersten Woche konnte die Serie einen großartigen Rekord aufstellen. Der Erfolg spricht definitiv für eine 2. Staffel. Doch wie sehen die Pläne von Disney derzeit aus? Wir fassen zusammen, was zu einer möglichen Fortsetzung bekannt ist.

„Loki“: Die Handlung und Besetzung der Serie auf Disney+

Die Serie „Loki“ spielt unmittelbar nach dem Film „Avengers: Endgame“. Darin konnte Loki mithilfe des Tesserakts entkommen. Seine Flucht ist der Zeithüter-Organisation „Time Variance Authority“ (TVA) allerdings ein Dorn im Auge. Damit verstieß er nämlich gegen den korrekten Fluss der Zeit. Loki selbst stellt eine Variante von sich selbst dar, die eigentlich nicht existieren dürfte. Er erfährt deshalb im Hauptquartier der TVA, dass er ausgelöscht werden soll. Agent Mobius M. Mobius stellt Loki jedoch vor eine Wahl: Wenn er der TVA hilft, eine andere Variante von sich selbst durch die Zeit zu jagen, darf er sein Leben behalten.

Die Hauptrolle als Loki übernimmt der Marvel-Star Tom Hiddleston. Mit dabei sind außerdem die Darstellerinnen und Darsteller

Gugu Mbatha-Raw (Ravonna Renslayer), Owen Wilson (Mobius M. Mobius), Wunmi Mosaku (Hunter B-15), Eugene Cordero (Casey), Sophia Di Martino (Sylvie) und Sasha Lane (Hunter C-20).

Die 1. Staffel von „Loki“ ist jetzt vollständig auf Disney+ verfügbar. © Marvel Studios/Disney

„Loki“: Wird es eine 2. Staffel auf Disney+ geben?

Es scheint so, als dürften sich die Fans definitiv auf eine 2. Staffel freuen. Am Ende der 6. Folge der 1. Season deuten Schriftzüge auf weitere Folgen hin. Schon vor dieser Bestätigung zirkulierten Gerüchte zur Fortsetzung im Internet. Das Magazin Production Weekly will beispielsweise erfahren haben, dass die Dreharbeiten der kommenden Staffel im Januar 2022 starten. Außerdem verplapperte sich „Agents of SHIELD“-Star Clark Gregg in einem Interview mit Variety, als er von zehn bis zwölf Folgen sprach, die Tom Hiddleston für „Loki“ drehen würde. Jetzt stellt sich nur die Frage, wann neue Episoden auf Disney+ erscheinen. Dieses finale Geheimnis wird das Unternehmen vermutlich erst in einigen Monaten lüften, sobald die Produktion abgeschlossen ist. (soa)

