Neu bei Disney Plus ab Juli 2022: „Bibi Blocksberg“, „Mr. Bean“, „Nils Holgersson“ und vieles mehr

Von: Janine Napirca

Teilen

Im Juli 2022 erweitert Disney Plus das Programm um einige Highlights. Freuen Sie sich auf gemeinsame Stunden vor dem Fernsehen mit Helden aus der Kindheit.

Disney Plus hat ab Juli 2022 etwas ganz Besonderes im Programm: In der Doku-Serie „Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ erhalten Sie einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen. Erfahren Sie, wie die außergewöhnlichen Marvel-Produktionen entstehen.

Außerdem hat Disney Plus zahlreiche Helden aus der Kindheit ab Juli 2022 ins Programm aufgenommen. Es könnte sich also lohnen, ein günstiges Disney Plus-Abo abzuschließen, wenn Sie gerne mit früheren Lieblingsserien und -filmen in Erinnerungen schwelgen möchten.

„Bibi Blocksberg“, „Nils Holgersson“, „Heidi“, „Wickie“ und „Biene Maya“ kommen im Juli 2022 zu Disney Plus

Welche Serien haben Sie in Ihrer Kindheit geliebt? Ab Juli 2022 gibt es einige Kindheitshelden bei Disney Plus zu sehen. Begleiten Sie Bibi Blocksberg im Kampf gegen die böse Hexe Rabia, reisen Sie mit Nils Holgersson und seinen Wildgänsen durch Schweden nach Lappland oder staunen Sie über die glorreichen Ideen des kleinen Wikingers in „Wickie und die starken Männer“.

Ab dem 1. Juli 2022 sehen Sie Corinna Harfouch in ihrer Paraderolle als böse Hexe Rabia auf Disney Plus in „Bibi Blocksberg“ und „Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen“. © United Archives/kpa Publicity/Imago

Auch „Die Biene Maya“, Asterix oder Johnny English können Sie dank Disney Plus zu sich nach Hause über die Bildschirme flimmern lassen.

Diese Filme und Serien können Sie ab Juli 2022 auf Disney Plus streamen

Neu bei Disney Plus ab 1. Juli 2022:

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Bibi Blocksberg

Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen

Copykill

Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe!

Tigerland

Neu bei Disney Plus ab 4. Juli 2022:

America the Beautiful

Neu bei Disney Plus ab 6. Juli 2022:

Captive Audience: A Real American Horror Story, Staffel 1



Gelobtes Land, Staffel 1

Gelobtes Land, Staffel 1 American Horror Story, Staffel 1 bis 9

Ghost Whisperer – Stimmen aus dem Jenseits, Staffel 1-5

Heidi, Staffel 1&2

Die Biene Maya, Staffel 1&2

Mia and Me – Abenteuer in Centopia, Staffel 1-3

Nils Holgersson, Staffel 1

Wickie und die starken Männer, Staffel 1

Neu bei Disney Plus ab 8. Juli 2022:

Ein wunderbarer Sommer mit Micky Maus

Guess Who – Meine Tochter kriegst du nicht!

Sommersby

Stay

Haiangriff: Die Paige-Winter-Story

Der größte Bullenhai der Welt?

Neu bei Disney Plus ab 13. Juli 2022:

Bob‘s Burgers – Der Film

Atlanta Medical, Staffel 5

Kiss Sixth Sense

Im Angesicht des Sturms, Staffel 1

Haie auf Angriff, Staffel 7

Das tödliche Reich der Schlangen, Staffel 1

Solar Opposites, Staffel 3

Neu bei Disney Plus ab 15. Juli 2022:

Zombies 3

Asterix und Obelix gegen Caesar

Asterix bei den Briten

Asterix – Sieg über Cäsar

Asterix – Operation Hinkelstein

Asterix in Amerika

Teuflisch

Made in America

The Sunchaser

Hai vs. Krokodil

Haie - Vereint in der Jagd?

Neu bei Disney Plus ab 20. Juli 2022:

It Was Always Me, Staffel 1

Genauso... aber anders, Staffel 1

City of Angels | City of Death, Staffel 1

Wild Crime, Staffel 1

Breeders, Staffel 2

Marvel’s Runaways, Staffel 3

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund, Staffel 1

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer, Staffel 3

TMPACT mit Gal Gadot, Staffel 1

Der unglaubliche Dr. Pol, Staffel 14

Fix it! – Reparaturen am Limit, Staffel 1

Neu bei Disney Plus ab 22. Juli 2022:

The Princess

The Darkest Minds - Die Überlebenden

Goodbye Christopher Robin

Isle of Dogs – Ataris Reise

Love, Simon

Super Troopers 2

Hai-Alarm im Paradies

Neu bei Disney Plus ab 26. Juli 2022:

Santa Evita, Staffel 1

Neu bei Disney Plus ab 27. Juli 2022:

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 3

Light & Magic, Staffel 1

Abbott Elementary, Staffel 1

Black-ish, Staffel 7

Bless the Harts, Staffel 2

Mr Inbetween, Staffel 3

Car S.O.S., Staffel 8&9

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze, Staffel 2

T.O.T.S., Staffel 2

Neu bei Disney Plus ab 29. Juli 2022:

Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann

Bob Ballard: Das Leben eines Entdeckers

Johnny English – Jetzt erst recht!

Mr. Bean macht Ferien

Eine zauberhafte Nanny

Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer

Plan B

Auf neue Staffeln dieser Serien warten viele Fans sehnsüchtig Fotostrecke ansehen

Und wem das Programm noch nicht umfangreich genug ist, der kann sich anschauen, was Amazon Prime Video im Juli 2022 neu im Programm hat. Auch Netflix lässt sich bei den Neuheiten im Juli 2022 nicht lumpen. (jn)