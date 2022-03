Neu auf Disney+ im März 2022 – Diese Highlights dürfen Sie nicht verpassen

Von: Maria Dirschauer

Steven Spielberg wagt mit „West Side Story“ eine Neuauflage des Klassikers aus den 60er Jahren. Ab März können Sie das Remake auf Disney+ streamen. © 2021 20th Century Studios/Niko Tavernise

Im März dürfen sich Film- und Serienfans wieder auf neues Futter bei Disney+ freuen. Welche Filme und Serien neu erscheinen, verraten wir hier.

Der März lockt mit beginnendem Frühling zwar wieder mehr nach draußen, aber echte Serien- und Film-Fans hält das natürlich nicht davon ab, regelmäßig bei Streamingdiensten* zu bingen. Die Plattform Disney+ lässt sich da nicht lumpen und stellt ihren Abonnenten wieder einige spannende Filme und Serien zur Verfügung.

Film- und Serien-Neuheiten auf Disney+ im März

Eins der Highlights, die im März auf Disney+ an den Start gehen, dürfte „West Side Story“ sein. Das Musical-Remake von Regisseur Steven Spielberg ist in sieben Kategorien bei den diesjährigen Oscars nominiert, die am 27. März 2022 stattfinden. Ebenfalls nominiert ist der Psychothriller „Nightmare Alley“ von Guillermo del Toro (bekannt von der „Der Hobbit“-Trilogie). Diesen Film können Disney+-Abonnenten ab dem 16. März streamen. Auch weitere Oscar-nominierte Filme können Sie im März bequem von zu Hause aus schauen und sich so auf die Preisverleihung vorbereiten. Dazu gehören zum Beispiel „Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings“, „Encanto“ „Cruella“ und „Free Guy“. Ansonsten erwarten die Zuschauer auch viele Dramaserien, Kinofilm-Klassiker und Familienfilme.

Disney+ im März: Diese Filme erscheinen

Datum Neue Filme 2. März West Side Story (Star) 4. März „Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte“ – Staffel 18 (Star) Jede Sekunde zählt - The Guardian (Star) Heidi (Star) Die kleine Hexe (Star) Tschick (Star) What a Man (Star) When in Rome - Fünf Männer sind vier zu viel (Star) 11. März „Rot“ (Pixar) Embracing the Panda: Making Turning Red (Pixar) Haus über Kopf (Star) Der Club der toten Dichter (Star) Sweet Home Alabama - Lieb auf Umwegen (Star) Dame, König, Ass, Spion (Star) True Lies - Wahre Lügen (Star) Vatertage - Opa über Nacht (Star) 16. März Nightmare Alley (Star) 18. März Im Dutzend noch billiger (Disney) No Exit (Star) More than Robots Im Namen meiner Tochter - Der Fall Kalinka (Star) Willkommen bei den Sch'tis (Star) Shopaholic - Die Schnäppchenjägerin (Star) Deadpool 2 (Marvel) Gegen die Wand (Star) Kinsey - Die Wahrheit über Sex (Star) Strange Magic (Star) Unter der Sonne der Toskana (Star) 23. März The Eyes of Tammy Faye (Star) Parallel Worlds 25. März Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild (Star) OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u (ein SOUR-Film) (Disney) Ein wunderbarer Frühling mit Mickey Maus Die fabelhafte Welt der Amélie (Star) Boy 7 (Star) Bride Wars - Beste Feindinnen (Star) Zwei Asse trumpfen auf (Star) Early Man - Steinzeit bereit (Star) Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger (Star) The Help (Star) Zwei außer Rand und Band (Star) I Heart Huckabees (Star) Zwei bärenstarke Typen (Star) Vier Fäuste gegen Rio (Star) Shaun das Schaf - Der Film (Star)

Disney+ Neuerscheinungen: Diese Serien sind neu im März

Datum Neue Serien 2. März The Good Fight– Staffel 1-5 (Star) A Million Little Things – Staffel 1-3 (Star) 9. März The Great North - Staffel 2 (Star) Antidisturbios - Bereitschaftspolizei - Staffel 1 (Star) This Is Us - Das ist Leben - Staffel 1-5 (Star) Afrikas tödlichste Jäger - Staffel 4 (National Geographic) 14. März Seattle Firefighters - Die jungen Helden - Staffel 5 (Star) 16. März Tierbabys in Afrika - Staffel 1 (National Geographic) The Returned - Staffel 1-2 21. März Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte - Staffel 18 (Star) 23. März Es war nicht meine Schuld - Staffel 1 (Star) Danger Decoded - Staffel 1 (Star) 30. März Moon Knight - Staffel 1 (Marvel) Fernab des Gesetzes - Staffel 3 (National Geographic) New York Cops - N.Y.P.D. Blue - Staffel 3-6 (Star)

