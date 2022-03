Disney+ im April 2022: Diese neuen Filme und Serien können Sie erwarten

Von: Sophie Waldner

„Bohemian Rhapsody“ (mit Bryan Singer, Joe Mazzello, Rami Malek, Ben Hardy und Gwilym Lee) ist eines der Highlights im April 2022 auf Disney+. © 20th Century Fox - GK Films - Ne/Imago

Die Streamingplattform Disney+ kann auch im April 2022 wieder mit neuen Inhalten punkten. Lesen Sie hier, welche Filme und Serien zu erwarten sind.

Seit 24. März 2020 ist der Streamingdienst Disney+ auch in Deutschland verfügbar. Für monatlich 8,99 Euro wird den Nutzern einiges geboten – alternativ kann auch ein Jahresabo für 89,99 Euro abgeschlossen werden. Zuletzt machte Disney+ aufgrund der Überlegung, günstigere Abos dank Werbefinanzierung anbieten zu können, Schlagzeilen. Auch der Netflix-Finanzchef schließt eine solche Option nicht aus*.

Abonnenten von Disney+ können sich über verschiedene Inhalten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic freuen. Das Angebot ist vielfältig und wird stetig erweitert. Genau wie die Konkurrenten bei Prime Video und Netflix, bringt auch Disney+ monatlich neue Filme, Serien und Dokumentationen heraus. Wir verraten Ihnen, auf welche Inhalte Sie sich im April 2022 freuen können.

Disney+ im April 2022: Das sind die Film- und Serienhighlights

Disney+ startet stark in den Monat und holt sich ab 8. April das Drama „Bohemian Rhapsody“ ins Programm. Die Horror-Komödie „Fresh“ folgt direkt im Anschluss am 15. April. Ab 13. April stehen außerdem die Staffeln vier und fünf der Actionserie „9-1-1“ zur Verfügung. Am selben Tag startet auch die zweite Staffel der Kinderserie „Bluey“ sowie die Mini-Serie „Hooten & the Lady“. Die Drama-Serie „The Dropout“ ist ab 20. April auf Disney+ zu sehen.

Ab 22. April können sich Liebhaber von Dokumentarfilmen auf „Eisbären“ freuen. Der Film begleitet eine frischgebackene Mutter bei ihren Vorbereitungen auf die Mutterschaft in der schwierigen Welt, in der Eisbären heute leben. Die zweite Staffel der Doku-Serie „Afrikas Jäger“, können Fans ab 27. April streamen.

Disney+: Diese Filme und Serien erscheinen im April 2022

Datum Filme und Serien, die erscheinen 1. April Bühne frei für Nate! 6. April 9-1-1: Lone Star (Staffel 2) Alive and Kicking (Staffel 1) Micky Maus: Spielhaus (Staffel 1) Afrikas tödlichste Jäger (Staffel 5-6) Konstruktionen der Superlative (Staffel 1) PJ Masks - Pyjamahelden (Musikvideos ) Paartherapie mal anders (Staffel 1) Single Drunk Female (Staffel 1) 8. April Bohemian Rhapsody Blood on the Wall - Mexicos Drogenkrieg 13. April 9-1-1 (Staffel 4-5) Hooten & the Lady (Mini-Serie) Bluey (Staffel 2) New York Cops - N.Y.P.D. Blue (Staffel 3-6) Ice Age: Scrats Abenteuer (Staffel 1) 14. April The Kardashians (Staffel 1) 15. April Fresh Die Hüterin der Wahrheit - Dinas Bestimmung Die Hüterin der Wahrheit - Dina und die schwarze Magie Höhenkoller Hampstead Park - Aussicht auf Liebe Michael Kohlhaas Tutanchamun - Mysterien einer Grabkammer Wilde Welt der Wikinger New Horizons: Die Pluto Mission 20. April The Dropout (Mini-Serie) New York Cops - N.Y.P.D. Blue (Staffel 7-12) Invasion Erde (Staffel 1) 21. April Captive Audience (Mini-Serie) 22. April Eisbären Den Eisbären so nah Unsere große kleine Farm: Die Rückkehr Die Challenger-Katastrophe Explorer: Der letzte Tepui 27. April Afrikas Jäger (Staffel 2) Indiens verlorene Schätze (Mini-Serie) Sketchbook (Staffel 1) Ausgesetzt: Überleben für Anfänger (Staffel 1) 29. April Long Gone Summer Bedrohte Tiger: Die große Zählung Wildes Borneo: Orang-Utan Rettung D. Wade: Life unexpected Mike and the mad Dog

Übrigens, diese neuen Serien und Filme laufen im April 2022 auf Prime Video an.