Film- und Serienhighlights bei Disney Plus im Oktober 2022: „The Walking Dead“-Finale und Marvel- & Star Wars-Produktionen

Von: Janine Napirca

Neue Produktionen aus dem Hause Marvel und Star Wars, Kinderkultserie und spannendes Serienfinale von „The Walking Dead“ – so wird der Oktober bei Disney+.

Auch der Oktober 2022 hat bei Disney Plus wieder einige Überraschungen zu bieten. Nicht nur aus dem Hause Marvel dürfen sich Disney+-Abonnenten und -Abonnentinnen auf actionreiche Filme und Serien freuen, auch aus dem Star Wars-Universum sind wieder einige spannende Titel dabei. Zudem sehen Sie diesen Monat endlich das langersehnte Serienfinale von „The Walking Dead“.

Freuen Sie sich auf actionreiche und gruslige Marvel-Produktionen bei Disney Plus im Oktober 2022

Im Oktober 2022 erwarten Sie gleich mehrere Marvel-Produktionen bei Disney Plus. Zum einen können Sie das Staffelfinale der Serie „She-Hulk: Die Anwältin“ bei Disney+ streamen. Zum anderen erwartet Sie diesen Monat die erste Staffel der Marvel-Serie „The Spectacular Spider-Man“. Marvel kann aber nicht nur Spider-Man: Ab dem 7. Oktober 2022 können Sie sich bei „Werewolf by Night“ auf Disney Plus so richtig schön gruseln, oder Sie heben sich den Horrorfilm für Halloween auf.

Welche Serienhighlights erwarten Sie im Oktober 2022 aus dem Star Wars-Universum bei Disney Plus?

Aber auch aus dem Star Wars-Universum können Sie im Oktober 2022 auf Disney Plus zwei Serien streamen: „Star Wars: Geschichten der Jedi“ geht ab dem 26. Oktober 2022 auf Disney+ in die erste Staffel. Neue Folgen des Prequels „Andor“ sehen Sie vom 5. bis zum 26. Oktober.

Weitere Highlights, die der Oktober 2022 auf Disney Plus zu bieten hat

Sind Sie eher traurig, dass „The Walking Dead“ im Oktober 2022 bei Disney Plus ins wohlverdiente Serienfinale geht oder halten Sie es kaum noch aus, bis die letzte, finale Folge auf Disney+ ausgestrahlt wird? Ab dem 3. Oktober können Sie die verbliebenen acht Episoden wöchentlich streamen.

„The Walking Dead“ endet nach elf Staffeln – ab Oktober 2022 ist das Serienfinale bei Disney Plus abrufbar. © picture alliance/dpa/AMC/Fox | Jace Downs

Wenn eine Serie zu Ende geht, beginnt irgendwo auch wieder eine neue: So dürfen Sie sich im Oktober 2022 auf die ersten drei Staffeln „The Good Doctor“ freuen. Auch Staffel 1-3 der Kultserie „Pepper Ann“ ist ab Oktober 2022 bei Disney Plus verfügbar. Ebenso wie die erfolgreiche südkoreanische Produktion „In the Soop: Friendcation“.

Diese Filme und Serien können Sie ab Oktober 2022 auf Disney Plus streamen

Neu bei Disney Plus ab 3. Oktober 2022:

Neu bei Disney Plus ab 5. Oktober 2022:

Unknown Waters with Jeremy Wade (National Geographic)

The Bear: King of the Kitchen, Staffel 1 (Star)

Baymax Robowabohu in Serie, Staffel 3

Andor, Staffel 1 Folge 5 (Star Wars)

Snowdrop, Staffel 1 Folge 9 (Star)

The Mighty Ducks: Game Changers, Staffel 2 Folge 2

The Old Man, Staffel 1 Folge 3 (Star)

Neu bei Disney Plus ab 6. Oktober 2022:

She-Hulk: Die Anwältin, Folge 8 (Marvel)

The Kardashians, Staffel 2 Folge 3 (Star)

Neu bei Disney Plus ab 7. Oktober 2022:

Soul of a Nation Presents: X / o n e r a t e d – The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice (Star)

Lommbock (Star)

Werewolf by Night (Marvel)

Neu bei Disney Plus ab 10. Oktober 2022:

Grimcutty

The Walking Dead, Staffel 11 Folge 18 (Star)

Neu bei Disney Plus ab 12. Oktober 2022:

American Horror Stories, Staffel 2

Big Shot, Staffel 2

Let the World See, Staffel 1 (Star)

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze, Staffel 3 (National Geographic)

Andor, Staffel 1 Folge 6 (Star Wars)

Snowdrop, Staffel 1 Folge 10 (Star)

The Mighty Ducks: Game Changers, Staffel 2 Folge 3

The Old Man, Staffel 1 Folge 4 (Star)

Neu bei Disney Plus ab 13. Oktober 2022:

She-Hulk: Die Anwältin, Folge 9 Staffelfinale (Marvel)

The Kardashians, Staffel 2 Folge 4 (Star)

Neu bei Disney Plus ab 14. Oktober 2022:

Rosalinde (Star)

Soul of a Nation Presents: Screen Queens Rising (Star)

Spider-Man: Far from Home (Star)

Neu bei Disney Plus ab 17. Oktober 2022:

The Walking Dead, Staffel 11 Folge 19 (Star)

Neu bei Disney Plus ab 19. Oktober 2022:

Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur (National Geographic)

Damages – Im Netz der Macht, Staffel 1-5 (Star)

Pepper Ann, Staffel 1-3

In the Soop: Friendcation, Staffel 1

Andor, Staffel 1 Folge 7 (Star Wars)

Big Shot, Staffel 2 Folge 2

Snowdrop, Staffel 1 Folge 11 (Star)

The Mighty Ducks: Game Changers, Staffel 2 Folge 4

Neu bei Disney Plus ab 20. Oktober 2022:

The Kardashians, Staffel 2 Folge 5 (Star)

Neu bei Disney Plus ab 21. Oktober 2022:

Mija

Neu bei Disney Plus ab 24. Oktober 2022:

The Walking Dead, Staffel 11 Folge 20 (Star)

Neu bei Disney Plus ab 26. Oktober 2022:

Star Wars: Geschichten der Jedi, Staffel 1

Die geheime Benedict-Gesellschaft, Staffel 2

The Good Doctor, Staffel 1-3 (Star)

The Spectacular Spider-Man, Staffel 1

Andor, Staffel 1 Folge 8 (Star Wars)

Big Shot, Staffel 2 Folge 3



Snowdrop, Staffel 1 Folge 12 (Star)

The Mighty Ducks: Game Changers, Staffel 2 Folge 5

Neu bei Disney Plus ab 27. Oktober 2022:

The Kardashians, Staffel 2 Folge 6 (Star)

Neu bei Disney Plus ab 28. Oktober 2022:

Das Geheimnis der Mumie

Big Business – Außer Spesen nichts gewesen (Star)

