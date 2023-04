Disney+: Was ist neu beim Streamingdienst im Mai 2023?

Neu bei Disney+ im Mai 2023: „American Born Chinese“, „Star Wars: Visions“, „Not Dead Yet“ © Walt Disney

Was hat Disney+ für die Kunden des hauseigenen Streamingdienstes im Mai 2023 zu bieten? Neue Serien wie „Will Trent“, „Tiny Little Things“, „The Muppets Mayham“, „American Born Chinese“ oder „Not Dead Yet“ sowie die Neuauflage von „White Men Can‘t Jump“ und einige „Star-Wars“-Inhalte zum May the 4th, darunter „Star Wars: Visions“. Hier die Übersicht.

Der Streamingdienst Disney+ kündigt nun an, was man im Mai 2023 dort sehen kann (hier die neuen Serien und Filme von Februar). Dabei holt man einige Serien in den deutschsprachigen Markt, wie etwa „Will Trent“, „Tiny Little Things“, „Not Dead Yet“, „The Actress“ oder „A Small Light“ aka „Ein Funken Hoffnung“. Zwei animierte „Star-Wars“-Staffeln gibt es am „May the 4th“, dem „Star Wars Day“. Ebenfalls neu sind „The Muppets Mayham“, „Up Here“ oder „American Born Chinese“.

Aus dem Archiv findet sich hingegen „Justified“ oder „Tatortreiniger“ und einiges mehr ein. Zudem startet die vierte Staffel der Produktion „A Million Little Things“ als Deutschlandpremiere. Wann das alles genau startet, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)