Doctor Who: Doctor & Donna wiedervereint im Trailer zum Jubiläumsspecial

Von: Mario Giglio

Catherine Tate und David Tennant in „Doctor Who“ © BBC

Im November feiert die BBC mit einem dreiteiligen Special 60 Jahre „Doctor Who“. Im Trailer dazu lassen sich David Tennant als wiederkehrender Doctor, Catherine Tate als Ex-Companion Donna Noble, Neil Patrick Harris als mysteriöser Schurke und viele mehr blicken.

Fans von „Doctor Who“ staunten nicht schlecht, als sich der 13. Doctor (Jodie Whittaker) in der jüngsten Regenerationsfolge nicht in den kommenden, von Ncuti Gatwa („Sex Education“) gespielten Time Lord verwandelte, sondern zurück in David Tennant, der zum 60. Geburtstag der britischen Sci-Fi-Institution in drei Special-Episoden ein weiteres Abenteuer zu bewältigen hat.

Der Trailer dazu kündigt die Specials wie gewohnt auf BBC One an, international werden die neuen Folgen der Serie ab sofort bei Disney+ Premiere feiern - ein Megadeal mit dem Maushaus sei dank. Den Trailer zum „Doctor Who“-Special sehen Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)