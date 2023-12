Erste Bilder zur zweiten Staffel von „House of the Dragon“

Von: Bjarne Bock

Die betrogene Thronerbin Rhaenyra Targaryen (Emma D‘Arcy) sammelt auf Dragonstone ihre Kräfte für die große Revanche in der Serie „House of the Dragon“ © HBO

Im Sommer 2024 erscheint die zweite Staffel der HBO-Fantasyserie „House of the Dragon“. Dazu wurden nun zahlreiche Fotos veröffentlicht. Der Tanz der Drachen um das Schicksal von Westeros kann bald losgehen...

Am Wochenende wurde im Rahmen der CCXP in Brasilien das erste offizielle Vorschauvideo zur zweiten Staffel der HBO-Fantasyserie House of the Dragon gezeigt. Darin hört man eine kampflustige Alicent Hightower (Olivia Cooke), die sagt: „Der Krieg wird gekämpft werden. Viele werden sterben. Und der Sieger wird danach den Thron besteigen.“ Genau das ist die Ausgangssituation für die neuen Episoden, die voraussichtlich im Sommer 2024 auf Sendung gehen. Es kommt zum Familienzwist und Bürgerkrieg zwischen König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) mit seiner Fraktion der „Grünen“ und seiner Halbschwester Rhaenyra (Emma D‘Arcy) mit ihrem Bund der „Schwarzen“. Einen ersten Blick in die zweite „House of the Dragon“-Staffel können Sie bei Serienjunkies.de werfen.

