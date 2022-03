Netflix verkündet: „Trivia Quest“ – Die erste interaktive Quiz-Show

Von: Janine Napirca

Netflix verkündet den Start der ersten täglichen, interaktiven Quiz-Serie auf dem Online-Streamingdienst.

Der Online-Streamingdienst Netflix* ist eigentlich für erfolgreiche Serien, wie zum Beispiel Matrjoschka*, und spannende Filme bekannt. Kürzlich verkündete Netflix auf seiner Webseite jedoch, nun auch mit „Trivia Quest“ eine interaktive Quiz-Serie für alle anzubieten, denen es Spaß macht, Fragen zu beantworten. Und das dürften zumindest in Deutschland, wo Sendungen wie „Wer wird Millionär“, „Quizduell“ oder „Let the music play“ sehr erfolgreich laufen, so einige sein.

Wie funktioniert das erste Netflix-Quiz „Trivia Quest“?

Wie oft sitzt man als Zuschauerin oder Zuschauer vor dem Bildschirm und möchte der befragten Person zurufen „Das ist doch einfach!“ oder „So etwas weiß man doch!“ Beim Netflix-Quiz „Trivia Quest“ gilt das jedoch nicht, denn: Zuschauende können eingreifen und mit ihren richtigen Antworten dem drolligen Helden Willy dabei helfen, seine animierten Freunde vor dem Bösewicht Evil Rocky zu retten.

Das Setting der neuen Quiz-Serie auf Netflix „Trivia Quest“ folgt dem Prinzip des Brettspiels bzw. Handygames „Trivia Crack“ der Entwicklungsfirma etermax. Und es soll Spielende mindestens ebenso süchtig machen.

Spoiler-Alert Wer es schafft, eine Figur aus den Fängen Rockys zu befreien, wird mit Animationen aus beliebten Netflix-Klassikern belohnt.

Wann startet das erste Quiz „Trivia Quest“ auf Netflix?

Das erste Quiz soll am 1. April diesen Jahres auf Netflix starten. Jeden Tag soll eine neue Folge von „Trivia Quest" auf Netflix erscheinen. Der Online-Streamingdienst stellt pro Folge 24 neue Fragen zur Verfügung, wobei 12 Fragen besonders einfach und 12 Fragen eher schwierig zu beantworten sein sollen. Das neue Netflix-Quiz können Sie sowohl auf Ihrem Smart-TV als auch auf Spielekonsolen, dem PC oder Tablet sowie auf dem Smartphone spielen. (jn)