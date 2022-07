Extra lange Serien streamen: Diese Produktionen punkten mit enorm vielen Staffeln

Von: Juliane Gutmann

Auf Streamingplattformen wie Netflix erwarten einen unzählige Film- und Serienproduktionen. © Imago

Die Lieblingsserie geht zu Ende: Ein trauriger Moment, den man so lange wie möglich vor sich herschieben möchte. Bei manchen Serien liegt der Schluss in sehr weiter Ferne.

Sie sind ein Freund der Mini-Serie? Dann brauchen Sie jetzt nicht weiterzulesen. Denn in diesem Artikel soll es um das Gegenteil gehen: die Storys, die in unzähligen Staffeln und Folgen behandelt werden. Langfristig angelegte Serien haben eine Menge Vorteile – sofern sie gut gemacht ist. Denn eine lieb gewonnene Serie möchte man so lange und oft wie möglich gucken. Das ist bei TV-Shows und Podcasts nicht anders. Außerdem erspart eine gute und umfangreiche Serie die nervige Suche neuer Inhalte in den Mediatheken von Netflix*, Amazon und anderen Streamingplattformen.

Neue Staffeln bekommt in der Regel nur die Serie, die die Zuschauer überzeugt. Daher ist die Anzahl der Folgen bereits ein Indiz dafür, dass eine Serie das Einschalten lohnt. Drei besonders lange Serien finden Sie weiter unten.

Extra lange Serien streamen: Mehr als neun Staffeln versprechen langfristige Unterhaltung

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Produktion, die nicht nach ein paar Folgen bereits wieder ein Ende findet? Dann sind folgende Reihen genau das richtige für Sie:

Modern Family : Dass die Serie zu den beliebtesten Sitcoms aller Zeiten zählt, zeigt auch die Anzahl an Staffeln. Ganze elf Stück sind es, die von 2009 bis 2020 über die Bildschirme flimmerten. Die lustigen Dialoge und die komischen Situationen, mit welchen sich die drei Familien in der Serie auseinandersetzen mussten, begeisterten Millionen Zuschauer. Keine andere Comedy-Serie hat so viele Emmys gewonnen wie „Modern Family“, insgesamt 22 Stück. Ausgestrahlt wird sie derzeit auf Netflix. Die ersten drei Staffeln lassen sich auf Disney+ streamen.

: Sie lieben Comedy? Dann ist „The Office“ genau das Richtige für Sie. Die Serie basiert auf der britischen Serie „The Office“ von Ricky Gervais und Stephen Merchant. Der Fokus liegt bei beiden Produktionen auf dem jeweiligen Abteilungschef, dessen Führungsstil für viele unangenehme, peinliche, aber auch urkomische Situationen im Büroalltag sorgt. In der US-Version von „The Office“ verkörpert Steve Carell den sozial eher inkompetenten, aber dennoch oft liebenswerten Chef. Erst nach neun Staffeln mit 201 Episoden wurde das US-amerikanische „The Office“ eingestellt. Die deutsche Adaption von „The Office“ läuft unter dem Serientitel „Stromberg“ und wurde nach fünf Staffeln abgesetzt. The Walking Dead: Stolze zehn Staffeln mit 153 Folgen umfasst die Serie „The Walking Dead“ und zählt damit zu den extra langfristigen Produktionen. Alles dreht sich um die Überlebenden einer Zombie-Apokalypse, allen voran um Sheriff Rick Grimes. Die endlose Endzeitreise findet wohl noch in diesem Jahr sein Ende, denn im Herbst soll die elfte und offiziell letzte Staffel erscheinen. Alle Staffeln können Sie via Disney+ streamen, auf Netflix stehen Staffel eins bis zehn zur Verfügung.

