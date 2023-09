Fear the Walking Dead: Kurzer Videotrailer zur Staffel 8B

Von: Adam Arndt

Teilen

Szenenfoto aus der zweiten Hälfte der achten Staffel von „Fear the Walking Dead“ © AMC

Sechs Folgen der Zombieserie „Fear the Walking Dead“ stehen noch aus. Darin kommt es mal wieder zur Rückkehr einer längst totgeglaubten Figur. Dazu gibt es einen neuen Teaser-Trailer. Im Oktober geht es weiter.

Am Sonntag, den 22. Oktober feiert die zweite Hälfte der achte Staffel der Zombieserie „Fear the Walking Dead“ ihre Weltpremiere bei AMC. In Deutschland findet üblicherweise einen Tag später die Premiere bei Amazon Prime Video statt, weswegen am 23. Oktober damit zu rechnen sein sollte, wobei es in der ersten Staffelhälfte einige Verzögerungen und technische Probleme gab.

Wie geht es in den finalen Folgen von „Fear the Walking Dead“ weiter?

Während der US-Premiere von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ wurde ein neuer Teaser-Trailer zum langlebigsten „The Walking Dead“-Spin-off veröffentlicht. Darin sieht man die Rückkehr von Troy Otto (Daniel Sharman), der eigentlich nach den Ereignissen aus der dritten Staffel als verstorben galt. Ähnliches galt jedoch auch für Madison (Kim Dickens), die eine wahres Zombie-Inferno überleben konnte und in Staffel sieben dann wieder Teil der Serie wurde. Im Teaser erhalten die Zuschauer auch einen Eindruck von Victor Strands (Colman Domingo) aktuellem Look. Was der Trailer zu „Fear the Walking Dead“ sonst noch verrät und das Video an sich sehen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)