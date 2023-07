„Finger weg!“: Das sind die Kandidaten der Netflix-Serie

Von: Claire Weiss

Der Cast der zweiten Staffel „Finger weg“ von Netflix. © Tom Dymond/Netflix

Die zweite Staffel „Finger weg“ startete am 23. Juni 2021 auf Netflix. Hier sind alle Teilnehmenden der Reality-Dating-Show im Überblick.

Zehn internationale Singles treffen bei „Finger weg“ aufeinander. Ihre bisherigen Beziehungen waren eher geprägt von Schnelllebigkeit als von Dauer. Doch das soll sich beim Netflix-Format ändern. Die Teilnehmenden werden ermutigt, intime Beziehungen zueinander aufzubauen – ohne sich dabei körperlich näherzukommen. Schaffen die Singles es, die Finger voneinander zu lassen, winkt ihnen ein Preisgeld von 100.000 Dollar. Doch bei jedem Kuss, jeder intimen Handlung wird die Summe geringer. So kostet allein ein Kuss die Teilnehmenden bereits 3.000 Dollar. Es ist also Selbstbeherrschung angesagt, um am Ende nicht mit leeren Händen nach Hause zu gehen.

Das sind die Teilnehmenden der 2. Staffel „Finger weg“

Carly (24) aus Toronto, Kanada arbeitet als Model und bezeichnet sich als „lebenslustiges Partygirl“, das Männer verschlingt (Instagram-Account).

arbeitet als Model und bezeichnet sich als „lebenslustiges Partygirl“, das Männer verschlingt (Instagram-Account). Melinda (28) aus New York, USA – Melinda ist ebenfalls Model, sie ist eines von 16 Geschwistern, aber das hält sie nicht davon ab, aus der Masse herauszustechen (Instagram-Account)

– Melinda ist ebenfalls Model, sie ist eines von 16 Geschwistern, aber das hält sie nicht davon ab, aus der Masse herauszustechen (Instagram-Account) Kayla (26) aus Florida, USA – Kayla arbeitet als Model und Barkeeperin, sie steht auf „Bad Boys“ und ist noch nie von einem Mann abgewiesen worden (Instagram-Account).

– Kayla arbeitet als Model und Barkeeperin, sie steht auf „Bad Boys“ und ist noch nie von einem Mann abgewiesen worden (Instagram-Account). Larissa (28) aus Auckland, Neuseeland – Larissa ist wohl die echte Elle Woods aus „Natürlich Blond“, denn sie arbeitet als Juristin, steht aber auf Partys und Männer (Instagram-Account).

– Larissa ist wohl die echte Elle Woods aus „Natürlich Blond“, denn sie arbeitet als Juristin, steht aber auf Partys und Männer (Instagram-Account). Emily (27) aus London, England – Emily arbeitet ebenfalls Model, sie ist der Mittelpunkt jeder Party und hat kein Interesse sich ernsthaft zu binden (Instagram-Account).

– Emily arbeitet ebenfalls Model, sie ist der Mittelpunkt jeder Party und hat kein Interesse sich ernsthaft zu binden (Instagram-Account). Peter (21) aus New York, USA – Peter arbeitet als Personal Trainer und ist sehr aktiv in den sozialen Medien. Auf TikTok bekommt er angeblich täglich 100 bis 200 Nachrichten von Bewunderern (Instagram-Account).

– Peter arbeitet als Personal Trainer und ist sehr aktiv in den sozialen Medien. Auf TikTok bekommt er angeblich täglich 100 bis 200 Nachrichten von Bewunderern (Instagram-Account). Marvin (26) aus Paris, Frankreich – Marvin ist Model und Influencer mit einem Master in Finanzwesen, der in Frankreich Basketball auf höchstem Niveau gespielt hat und sein eigenes Concierge-Unternehmen gegründet hat (Instagram-Account).

– Marvin ist Model und Influencer mit einem Master in Finanzwesen, der in Frankreich Basketball auf höchstem Niveau gespielt hat und sein eigenes Concierge-Unternehmen gegründet hat (Instagram-Account). Chase (24) aus Arizona, USA – Chase ist professioneller Football-Spieler und laut eigener Aussage stehen Frauen bei ihm Schlange (Instagram-Account).

– Chase ist professioneller Football-Spieler und laut eigener Aussage stehen Frauen bei ihm Schlange (Instagram-Account). Nathan (26) aus Texas, USA – Nathan ist ein ehemaliger Stripper und überzeugt die Damen bei „Finger weg“ mit seinen „Magic Mike“-Moves (Instagram-Account).

– Nathan ist ein ehemaliger Stripper und überzeugt die Damen bei „Finger weg“ mit seinen „Magic Mike“-Moves (Instagram-Account). Cam (24) aus Wales, England – Cam ist Model & Personal Trainer, er bezeichnet sich selbst als „heißen Nerd“ mit einem Faible für „Herr der Ringe“ (Instagram-Account).

Wann sind alle Folgen „Finger weg“ bei Netflix verfügbar?

Die neuen Folgen der Reality-Serie werden in zwei Blöcken bei Netflix veröffentlicht. Die ersten vier Folgen erscheinen am 23. Juni, die verbleibenden sechs eine Woche darauf, am 30. Juni (Netflix im Juni 2021: Diese Filme und Serien erscheinen). Gedreht wurde ganz heimlich im Ausland (unter strenger Einhaltung der Corona-Regeln), noch bevor die zweite Staffel „Finger weg“ im Januar überhaupt bekannt gegeben wurde. Eine gute Nachricht für Fans: Netflix hat für „Finger weg“ bereits eine weitere Fortsetzung angekündigt – die dritte Staffel der Realityshow wird vermutlich im Sommer 2022 veröffentlicht. (cw)

