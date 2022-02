„Finger weg!“-Staffel 3: Das sind die Kandidaten der Netflix-Serie

Von: Sophie Waldner

Der Cast der dritten Staffel „Finger weg“ auf Netflix. © Tom Dymond/Netflix

Die dritte Staffel „Finger weg“ ist am 19. Januar 2022 auf Netflix gestartet. Hier sind alle Teilnehmenden der Reality-Dating-Show im Überblick.

Zum dritten Mal schickt der Streamingdienst Netflix* zehn internationale Singles an den Strand, um sich zu verlieben – ohne sich dabei körperlich näherzukommen. Und wie immer winkt ein saftiger Geldgewinn. Die Teilnehmer von Staffel zwei konnten noch ein Preisgeld von 100.000 Dollar mit nach Hause nehmen. Die Singles der dritten Season „Finger weg!“ können stolze 200.000 Dollar absahnen.

Das sind die Teilnehmenden der 3. Staffel „Finger weg“

Beaux (24) aus Kent, England und ist Anwaltssekretärin.

aus Kent, England und ist Anwaltssekretärin. Georgia (26) ist eine Studentin aus Brisbane, Australien.

ist eine Studentin aus Brisbane, Australien. Harry (29) kommt aus Middlesborough in England und arbeitet als Baumpfleger.

kommt aus Middlesborough in England und arbeitet als Baumpfleger. Holly (23) ist eine Studentin und Model aus Colorado, USA.

ist eine Studentin und Model aus Colorado, USA. Izzy (22) kommt aus Manchester, England und ist Sportlerin.

kommt aus Manchester, England und ist Sportlerin. Jaz (25) ist eine Unternehmerin und Model aus Virginia, USA.

ist eine Unternehmerin und Model aus Virginia, USA. Nathan (24) ist ebenfalls Model und kommt aus Kapstadt, Südafrika.

ist ebenfalls Model und kommt aus Kapstadt, Südafrika. Patrick (29) arbeitet als Model und Schauspieler und ist aus Hawaii, USA angereist.

arbeitet als Model und Schauspieler und ist aus Hawaii, USA angereist. Stevan (26) aus Los Angeles, USA verdient sein Geld ebenfalls als Model.

aus Los Angeles, USA verdient sein Geld ebenfalls als Model. Truth (23) stammt aus Texas, USA und ist Student.

In den vorangegangenen Staffeln mussten einige Teilnehmer den Strand wieder verlassen. Für sie kamen dann neue Singles in das Paradies von „Finger weg!“. Möglicherweise wird dieses Konzept auch für die dritte Staffel aufrechterhalten.

Wo wurden die Episoden zu „Finger weg!“ gedreht?

In der zweiten Staffel waren die Singles in einer Villa namens „Turtle Tail Estate” auf den Turks- und Caicosinseln untergebracht. Wie auch in Season zwei machen die „Finger weg!“-Singles in der neuen Staffel die Karibik unsicher.

Die komplette dritte Staffel „Finger weg!" gibt es seit 19. Januar 2022 nur auf Netflix zu sehen.