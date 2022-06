Wann erscheint die zweite Staffel der queeren Vampirserie „First Kill“ auf Netflix?

Von: Janine Napirca

Teilen

Haben Sie die erste Staffel von „First Kill“ bereits auf Netflix gesehen? Die Vampirserie startete am 10. Juni auf Netflix.

Pünktlich im Pride Month Juni feierte die queere Vampirserie „First Kill“ am 10. Juni 2022 Premiere auf Netflix. Bei der amerikanischen Serie handelt es sich um eine übernatürliche Teenager-Dramaserie, deren Handlung auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Victoria Schwab beruht. Welche weiteren Serien und Filme Netflix im Juni 2022 veröffentlichte, lesen Sie hier.

Wann erscheint die zweite Staffel der queeren Vampirserie „First Kill“ auf Netflix?

Bislang gibt es keine offizielle Bestätigung, ob es überhaupt eine zweite Staffel der queeren Vampirserie „First Kill“ auf Netflix geben wird. Das ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nichts Ungewöhnliches, da ja erst am 10. Juni 2022 die erste Staffel Premiere feierte. Wenn „First Kill“ in die zweite Runde gehen sollte, so kann man wohl davon ausgehen, dass die neue Staffel im Sommer 2023 auf Netflix erscheint. Vielleicht wieder im Pride Month, also Juni? Eine andere, heißersehnte zweite Staffel wurde nun aber endlich offiziell von Netflix bestätigt: „Squid Game 2“ kommt!

Sarah Catherine Hook als Juliette (links) und Elizabeth Mitchell als Margot Fairmont (rechts) in der zweiten Folge der ersten Staffel „First Kill“, einer queeren Vampirserie auf Netflix. © Brian Douglas/Netflix

Achtung Spoiler! Wenn Sie die erste Staffel von „First Kill“ noch nicht gesehen haben, lesen Sie nicht weiter.

Diese Netflix-Serien werden 2022 fortgesetzt Fotostrecke ansehen

Worum könnte es in der zweiten Staffel der Netflixserie „First Kill“ gehen?

Die erste Staffel „First Kill“ endete mit dem Cliffhanger, dass Juliette Cals sterbenden Bruder Theo in einen Vampir verwandelt hatte. Anschließend beendete Cal die Beziehung zu Juliette und Theo flüchtet vor seinem Vater, der ihn töten will. Währenddessen ist Elinor in Haft und Margot soll in einem Vampirprozess aussagen.

In der zweiten Staffel von „First Kill“ könnte es also vor allem um Theo gehen. Wie es ihm auf seiner Flucht ergeht, ob er seiner Familie tatsächlich entkommt und wie für ihn das Leben als Vampir so ist. Außerdem dürfte es spannend werden, wie sich das Verhältnis zwischen Juliette und Cal weiterentwickelt und ob Elinor aus dem Gefängnis frei kommt. (jn)