Foundation: Trailer zeigt, wie bombastisch die zweite Staffel der Sci-Fi-Serie weitergeht

Ein ganzes Jahrhundert nach der ersten Staffel

+ © Apple TV+ Postermotiv zur zweiten Staffel von „Foundation“ © Apple TV+

Ein ganzes Jahrhundert nach der ersten Staffel setzt die zweite Season von „Foundation“ von Apple TV+ an. Was sich in der Zwischenzeit getan hat, sieht man im offiziellen Trailer zur Fortsetzung der Sci-Fi-Serie.

Am Freitag, den 14. Juli feiert die zweite Staffel der Sci-Fi-Serie „Foundation“ ihre weltweite Premiere beim Streamingdienst Apple TV+. Wöchentlich gibt es dort dann neue Folgen zu streamen. Nun wurde der offizielle Trailer dazu in der englischsprachigen Originalfassung herausgegeben.

In der neuen Staffel ist Brother Day (Lee Pace) auf Konfrontationskurs mit der Foundation, die die Lehren von Haris in eine Religion verwandelt haben. Der bildgewaltige Trailer zeigt neue Kreaturen und Weltraumschlachten und macht Lust auf die kommende Staffel, die einen großen Zeitsprung hinlegt. Den Trailer und weitere Infos zur neuen Staffel von „Foundation“ finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)