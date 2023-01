Fünfte Staffel der Serie Yellowstone im März bei Sony AXN

Serienerfolg mit Kevin Costner

Wer keinen Amazon-Channel abonnieren will um die aktuelle Yellowstone-Staffel zu schauen oder lieber die deutsche Fassung sehen möchte, kann sich Ende März ein X im Kalender machen. Dann zeigt Sony AXN die Episoden aus der fünften Season des Serienerfolgs mit Kevin Costner als Ranchbesitzer und Politiker in Montana.

Am Dienstag, den 28. März feiert die fünfte Staffel von „Yellowstone“ ihre deutschsprachige TV-Premiere bei SONY AXN im Pay-TV. Die ersten acht Folgen kann man dann in deutscher Synchronfassung ab 21.05 Uhr anschauen. Im Anschluss an die Ausstrahlung stehen die Episoden sowie die Episode der Folgewoche auf Abruf in den SONY AXN-Mediatheken zur Verfügung. Insgesamt 14 Episoden wurden diesmal vom beliebten Quotenhit gedreht, die jedoch in zwei Blocks mit je sieben Folgen ausgestrahlt werden.

Wer den SONY-AXN-Channel bei Amazon abonniert, kann die aktuellen Folgen auch schon als OmU-Video anschauen. Sieben Tage kann man den Channel gratis testen oder für 3,99 Euro nach dem Testmonat abonnieren. In den USA geht es dann im Sommer mit dem zweiten Schwung an Episoden beim Paramount Network weiter. Worum es in der neuen Staffel geht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)